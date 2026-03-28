Schifani “Il Ponte sullo Stretto s’ha da fare, ci crediamo. Salvini troverà in me un alleato di ferro” / Video

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di Italpress - 28 Mar 2026

MESSINA (ITALPRESS) – “Il Ponte s’ha da fare. Ci crediamo, lo sosteniamo, lo abbiamo cofinanziato con un miliardo e 300 milioni in cassa, accantonati, ma pronti a essere spesi, e bene, dalla società Ponte Stretto del Mit per realizzare un’opera che è un sogno dei siciliani. E noi vogliamo che i sogni si trasformino in realtà. E non è un sogno a cui intendiamo rinunciare”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, intervenendo a Messina alla manifestazione “L’ora del Ponte” alla presenza tra gli altri del vicepremier e ministro Matteo Salvini.

“Fin quando staremo al governo di questa terra, Matteo Salvini troverà in Renato Schifani un alleato di ferro sulla realizzazione del Ponte, come se lo è trovato sempre, in tutte le infrastrutture siciliane dove il Mit ha dimostrato di esserci – ha aggiunto -. La collaborazione sinergica di chi vi parla e del ministro Salvini si vede ed è sotto gli occhi di tutti. Lavoriamo insieme per far crescere la nostra regione e migliorare le infrastrutture”.

“Non intendiamo fermarci. Capisco che i rallentamenti, i pareri degli organismi di controllo, che a volte magari eccedono…ma non voglio entrare in polemica con un organo di controllo. L’importante è avere la testa dura come Salvini e chi vi parla e altri, perchè si deve andare avanti, questa manifestazione è positiva perchè dà una spinta a chi tentenna, a chi dice no a prescindere e blocca la crescita di questa regione. Dobbiamo dire no al partito del no. Noi siamo per il sì. Siamo per la crescita, per investire, per spendere le somme. Mai come adesso la Regione Siciliana ha avuto risorse finanziarie in cassa notevoli: la scommessa non è averle queste risorse, ma riuscire a spenderle velocemente. Perchè poi le procedure, i cavilli, la burocrazia, ti rallentano la spesa: noi stiamo provando a velocizzare con risultati positivi. Andremo avanti per realizzare il Ponte e lo faremo”, ha concluso Schifani.

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-Foto xr6/Italpress-

(ITALPRESS).