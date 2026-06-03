Schifani e Savarino “Sulla spiaggia di Mondello nessuna pressione politica”

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di Italpress - 03 Giu 2026

PALERMO ITALPRESS) – In riferimento alle dichiarazioni diffuse nelle ultime ore sulla revoca della concessione alla società Italo-Belga, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e l’assessore regionale al Territorio e Ambiente, Giusi Savarino, ritengono opportuno e doveroso ristabilire con chiarezza i fatti, evitando “ricostruzioni fantasiose e speculazioni politiche”. E’ quanto si legge in una nota della Regione Siciliana.

Il riferimento è a un video postato sui social dal deputato regionale Ismaele La Vardera di Controcorrente contenente la registrazione audio di un suo colloquio con il dirigente generale regionale Calogero Beringheli, in merito alla revoca della concessione della spiaggia di Mondello alla società Italo belga. Nel video La Vardera parla di presunte pressioni di Palazzo d’Orleans.

L’incontro richiamato, sottolinea la nota della Regione Siciliana, “è effettivamente avvenuto a Palazzo d’Orléans ed erano presenti, oltre al presidente della Regione, l’assessore Savarino e il dirigente generale del dipartimento Ambiente, Calogero Beringheli”. “È necessario precisare che, al momento della riunione, il provvedimento di revoca della concessione demaniale era già stato adottato dagli uffici competenti, regolarmente pubblicato ed era pienamente efficace ed esecutivo”, prosegue la nota della Regione.

“Proprio per tale ragione – spiegano Schifani e Savarino – risulta del tutto infondata qualsiasi ricostruzione che lasci intendere pressioni politiche o tentativi di interferenza sull’operato del dirigente responsabile del procedimento. L’unico obiettivo dell’incontro è stato quello di consentire al presidente della Regione di acquisire informazioni sui successivi passaggi amministrativi che il dipartimento stava valutando per garantire la gestione della spiaggia in vista dell’imminente stagione estiva”.

“Non ho mai fatto – conclude Schifani – alcuna ingerenza sulle scelte degli assessori, di cui mi fido, e conosco bene le norme sulla separazione tra indirizzo politico e attività amministrativa che hanno sempre caratterizzato l’azione del governo regionale. Tentare di rappresentare diversamente quanto accaduto significa fornire una ricostruzione non corrispondente assolutamente alla realtà dei fatti”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).