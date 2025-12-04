Cronaca

Bar sospeso a Campobello: sanzione da 100.000 euro per irregolarità sul lavoro

di Andrea Scarso - 04 Dic 2025





Un bar di Campobello di Mazara è stato raggiunto da pesanti provvedimenti dopo un controllo dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Trapani. L’operazione ha portato alla sospensione immediata dell’attività e all’emissione di sanzioni per un totale di circa 100mila euro, a causa di gravi irregolarità legate alla sicurezza e al rispetto della normativa sul lavoro.

Lavoratori in nero e tutele mancanti

Durante l’ispezione, i militari hanno scoperto un quadro preoccupante: nel locale operavano quattro lavoratori completamente in nero e altri quattro assunti con modalità irregolari, su un totale di dieci dipendenti. Nessuno di loro risultava adeguatamente tutelato rispetto agli obblighi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, una condizione che ha aggravato ulteriormente la posizione del titolare.

Sistemi di sicurezza irregolari e provvedimento di sospensione

Oltre alle violazioni in materia di impiego e sicurezza, i Carabinieri hanno rilevato la presenza di un impianto di videosorveglianza privo delle autorizzazioni necessarie, ulteriore elemento che ha contribuito al provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. Le irregolarità riscontrate hanno portato a un pacchetto di sanzioni particolarmente pesante, segno della severità delle norme a tutela dei lavoratori.

Un intervento mirato a contrastare il lavoro sommerso

L’operazione del NIL rientra in un più ampio piano di controlli mirati al contrasto del lavoro sommerso e delle violazioni in materia di sicurezza. Le sanzioni e la sospensione del bar di Campobello di Mazara restano ora al vaglio dell’autorità amministrativa, mentre per il titolare sono state avviate le procedure previste dalla legge a seguito delle irregolarità riscontrate.