Sac e Wizz Air rafforzano la base di Catania, in arrivo un terzo aeromobile Airbus A321neo

CATANIA (ITALPRESS) – La compagnia aerea Wizz Air e SAC, Società di gestione degli Aeroporti di Catania e Comiso, hanno annunciato oggi in conferenza stampa un ulteriore e significativo investimento sul polo aeroportuale del Sud-Est siciliano: l‘allocazione, a partire da maggio 2026, del terzo aeromobile Airbus A321neo nella base di Catania.

Questa decisione strategica, è stato spiegato, sottolinea l’importanza cruciale di Catania e Comiso nel network italiano e globale della compagnia. Dall’inizio delle operazioni presso i due scali nel 2009, Wizz Air ha trasportato 9,7 milioni di passeggeri, consolidando un legame indissolubile con il territorio.

L’arrivo del terzo aeromobile non è solo un potenziamento logistico, ma un volano economico: l’aggiunta di un singolo aereo genera infatti 500.000 nuovi posti, creando 40 posti di lavoro diretti – che si uniranno ai 110 membri dello staff WIZZ già presenti – e oltre 350 posti di lavoro indiretti nell’indotto locale. Il nuovo investimento, frutto della stretta e rinnovata collaborazione tra SAC e la compagnia aerea, prevede l’introduzione di una nuova rotta internazionale per Tel Aviv con quattro frequenze settimanali.

La nuova connessione si aggiunge ai collegamenti internazionali già esistenti e che includono Varsavia Chopin, Londra Gatwick, Budapest, Praga e Vilnius, oltre ai voli verso Danzica, Cracovia e Bucarest Otopeni e quello che da Comiso a Tirana. I biglietti sono acquistabili sul sito wizzair.com e tramite l’app ufficiale WIZZ. Inoltre, Wizz Air potenzia la propria offerta a livello nazionale con un rinnovato focus sulle rotte domestiche che collegano la città etnea al resto della penisola, a testimonianza del suo costante impegno verso il territorio e per rispondere alle esigenze di chi viaggia per lavoro o per ricongiungersi con la famiglia, da nord a sud del paese.

Il terzo Airbus A321Neo basato nell’aeroporto di Fontanarossa, noto per il superiore comfort, la bassa rumorosità e le ridotte emissioni, permetterà infatti un significativo rafforzamento delle frequenze domestiche: Catania – Milano Malpensa: Incremento da 12 a 19 frequenze settimanali, dal 4 maggio 2026; Catania – Torino: Incremento da 11 a 14 frequenze settimanali, dal 4 maggio 2026. Con il terzo aeromobile basato a Catania, Wizz Air opererà complessivamente 18 rotte verso 10 Paesi dagli aeroporti di Catania e Comiso.

Questa espansione rientra nel più ampio percorso di sviluppo di Wizz Air in Sicilia, sostenuto dai solidi risultati operativi registrati nel corso dell’ultimo anno, durante il quale la compagnia ha offerto oltre 1,7 milioni di posti dai due scali e operato più di 7.000 voli, raggiungendo un tasso di completamento del 99,8% e migliorando la puntualità del 10% rispetto al 2024.

Questi dati evidenziano una crescente convergenza tra le esigenze di mobilità dei passeggeri siciliani e la strategia di network di Wizz Air, riflettendo una relazione in cui la domanda locale alimenta la crescita della compagnia e, al tempo stesso, la compagnia continua a investire nella connettività e nello sviluppo di lungo periodo dell’isola.

Andras Rado, Head of Communications di Wizz Air, ha dichiarato: “L’arrivo del terzo aeromobile è la prova tangibile del nostro impegno a lungo termine verso la Sicilia orientale, un risultato reso possibile dalla solida e proficua collaborazione con SAC. La sinergia con la società di gestione degli scali di Catania e Comiso è per noi molto importante e ci permette di sviluppare una rete che risponda concretamente alle esigenze del territorio. Stiamo rendendo il viaggio più accessibile e affidabile, non solo espandendo le rotte internazionali in tutta Europa, ma rinforzando i voli nazionali verso Milano e Torino. Questo è fondamentale per chi deve spostarsi per lavoro o per tornare a casa dai propri cari, garantendo collegamenti fluidi tra Nord e Sud durante tutto l’anno. Non vediamo l’ora di accogliere a bordo i passeggeri siciliani e non, e accompagnarli nei loro viaggi, che siano per lavoro, per divertimento o semplicemente per visitare amici e parenti. Let’s WIZZ, Catania!”

“L’arrivo del terzo aeromobile basato a Catania rappresenta un segnale forte di fiducia verso il nostro aeroporto e verso l’intero sistema aeroportuale siciliano. Questo investimento si inserisce pienamente nel percorso di crescita e internazionalizzazione dell’aeroporto di Catania con un ruolo sempre più strategico per la mobilità del Sud-Est dell’isola. Ogni nuova rotta è un’opportunità concreta per il turismo, per le imprese e per la comunità, e un tassello di un futuro in cui la Sicilia possa essere sempre più protagonista nel Mediterraneo”, ha dichiarato Anna Quattrone, Presidente di SAC.

“Questo traguardo è il frutto di una consolidata sinergia con Wizz Air e di una comune visione di sviluppo a lungo termine. L’investimento del vettore non solo potenzia la connettività dello scalo, ma ribadisce la centralità strategica dell’aeroporto di Catania nel panorama europeo e mediterraneo, generando benefici concreti per il turismo e il tessuto imprenditoriale. In questa strategia si inserisce anche il rilancio dell’Aeroporto di Comiso, tassello fondamentale di un sistema aeroportuale integrato volto a soddisfare con efficienza la domanda di mobilità della Sicilia orientale”, ha aggiunto Nico Torrisi, Amministratore delegato di SAC.

L’investimento in Sicilia, è stato sottolineato, si inserisce in una crescita record a livello nazionale. Nel 2026, Wizz Air opererà in Italia con una flotta di 30 aeromobili basati (prima dell’aggiunta odierna), offrendo 27 milioni di posti in vendita (+25% rispetto al 2025) su 266 rotte in 33 Paesi.

Con oltre 1.240 dipendenti diretti e una quota di mercato del 9%, Wizz Air si conferma un pilastro fondamentale dell’aviazione civile italiana, rafforzando ulteriormente la connettività su rotte internazionali chiave come quelle tra Venezia e Roma e Bordeaux, tra Milano e Roma e Glasgow, e sui collegamenti tra Venezia, Milano e Napoli e Varsavia.

