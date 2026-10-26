Cronaca

Auto contro tir ad Agrigento: quattro morti

Sangue sulle strade, impatto questa mattina sulla statale 123 nella zona di Naro. Le vittime andavano al lavoro nei campi

di Redazione - 26 Ott 2026





Gravissimo incidente stradale questa mattina ad Agrigento: un’auto impatta contro un tir, ci sono quattro morti. I fatti si sono verificati nell’area del comune di Naro lungo la strada statale 123. Per i quattro occupanti dell’autovettura non ci sarebbe stato scampo. Sarebbero tutti morti praticamente sul colpo. Illeso invece l’autista del mezzo pesante. Sul posto ci sono gli agenti della polizia stradale, i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118. Al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto che ha insanguinato la statale 123 questa mattina.

Auto contro tir ad Agrigento: quattro morti

Dalle prime ricostruzioni è emerso che a bordo della Fiat Punto c’erano quattro persone. Che avrebbero dovuto recarsi al lavoro, nelle aziende agricole del territorio. Per cause che restano al vaglio degli investigatori, probabilmente per una manovra azzardata, l’auto ha impattato frontalmente contro un tir che sopraggiungeva dalla corsia opposta. Lo scontro è stato inevitabile. E nessuna delle quattro persone a bordo della vettura è sopravvissuta allo scontro.

di Maria Graziosi

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