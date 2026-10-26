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Palermo, quarta vittoria di fila: Johnsen e Vavassori piegano la Carrarese

di Edoardo Gentile - 26 Ott 2026





Il Palermo batte la Carrarese al termine di una gara sofferta

Il Palermo batte la Carrarese 2-1 nell’ottava giornata di Serie B e conferma il primato al Barbera. Per i rosanero di Filippo Inzaghi è la quarta vittoria consecutiva e la settima in otto gare. L’unico pareggio è arrivato sul campo dell’Avellino. Il successo, però, non è arrivato facilmente. Inzaghi ha schierato un 4-2-3-1, con Pohjanpalo in avanti e Johnsen, Hernani e Vavassori alle sue spalle. Pagliuca ha risposto con un 3-5-2. La Carrarese, ancora in zona play-out, ha dimostrato di poter creare problemi anche alla capolista. Gli ospiti di Guido Pagliuca sono partiti meglio e hanno messo subito in difficoltà i padroni di casa. Al 10’ Parlanti ha colpito la traversa con un tiro dal limite dell’area. Al 14’, sugli sviluppi del quarto corner, Ruggeri ha cercato il colpo di testa sul secondo palo. Perin, però, ha evitato il gol. Il Palermo ha risposto al 18’ con Segre, il cui gol è stato annullato per fuorigioco. Al 23’ Hernani ha provato a sorprendere Pizzignacco con una punizione dai trenta metri, ma il portiere ha respinto. Così, verso metà del primo tempo, l’inerzia è passata ai padroni di casa.

Rubino illude i toscani, Vavassori firma il sorpasso

Il vantaggio rosanero è arrivato al 26’. Hernani ha saltato l’avversario, ha raggiunto il fondo sulla sinistra e ha servito Johnsen, che di sinistro ha battuto Pizzignacco. Il primo tempo si è chiuso così, sull’1-0. Nella ripresa i toscani hanno alzato il ritmo e hanno creato diversi pericoli, perché dovevano recuperare lo svantaggio. Al 53’ Ruggeri e Abiuso hanno dato vita a una combinazione, ma la difesa palermitana ha fermato l’attaccante. Al 61’ Marconi è rimasto solo davanti a Perin e ha calciato alto sopra la traversa. Quattro minuti dopo ha avuto un’altra palla gol, ancora lasciato libero dalla difesa, ma questa volta Perin è intervenuto in modo decisivo. Al 66’ Johnsen ha avuto la chance per chiudere i conti, senza sfruttarla. Il pareggio è arrivato al 74’: Marconi ha servito Rubino, che ha approfittato di una distrazione della difesa e ha firmato l’1-1. Il Palermo, però, ha reagito subito. All’80’ Vavassori si è fatto trovare pronto in area e ha battuto Pizzignacco da pochi passi, riportando avanti i rosanero. Il Palermo batte la Carrarese grazie a lui, che il 19 settembre aveva già deciso con una doppietta il 2-1 al Padova.

Palermo in fuga, Carrarese ferma a quota 7

Anche in classifica il Palermo batte la Carrarese con un margine ampio: 22 punti contro 7. Con questo successo la squadra di Inzaghi resta sola in vetta e allunga a cinque punti il vantaggio sul Mantova, secondo. Il Modena, terzo, è staccato di sei lunghezze. I rosanero restano inoltre imbattuti e cercano la prima vera fuga della stagione. La Carrarese, invece, si ferma a quota 7 e incassa la quinta sconfitta del campionato, restando in zona play-out. Il calendario non concede pause a nessuna delle due squadre. Mercoledì 28 ottobre il Palermo farà visita al Pisa all’Arena Garibaldi. I nerazzurri arrivano dall’1-1 sul campo del Verona. Lo stesso giorno la Carrarese ospiterà l’Arezzo allo Stadio dei Marmi, in un derby tutto toscano. Per la squadra di Inzaghi sarà un altro banco di prova sul fronte della continuità. Per quella di Pagliuca, invece, sarà l’occasione di dare un seguito alla buona prova offerta contro la capolista.

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