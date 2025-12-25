Cronaca

Ricoverato nella notte Colletti in condizioni gravissime

di Vincenzo Migliore - 25 Dic 2025





L’ex manager, già in pensione, Roberto Colletti, è stato ricoverato d’urgenza in ospedale in codice rosso ed è attualmente in gravi condizioni.

A confermare il quadro sono i suoi difensori, gli avvocati Massimo Motisi e Giuseppe Di Stefano, all’indomani della decisione del Tribunale della Libertà di Palermo, che ha rigettato la richiesta di riesame, confermando la misura cautelare.

Colletti è indagato nell’inchiesta della Procura di Palermo che coinvolge anche l’ex presidente della Regione Totò Cuffaro. Secondo l’accusa, avrebbe ottenuto una sponsorizzazione politica per la nomina a manager e, in cambio, avrebbe contribuito a pilotare un concorso per operatore socio-sanitario.