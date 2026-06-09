Catania, ultimo giorno di scuola sfocia in gravi disordini: lanciate uova e vernice contro le auto delle forze dell’ordine

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di Italpress - 09 Giu 2026

CATANIA (ITALPRESS) – Momenti di tensione, a Catania. I festeggiamenti di fine anno al Liceo Classico Cutelli-Salanitro sono degenerati in gravi disordini. Gli studenti, presi dall’euforia, hanno lanciato uova, vernice e spumante contro le auto delle forze dell’ordine.

L’Amministrazione Comunale, attraverso una nota, esprime “ferma condanna per gli episodi di vandalismo e per i tentativi di ostacolare le Forze dell’ordine nei pressi del liceo Cutelli, intervenute per evitare che la situazione degenerasse”.

“Esprimiamo piena solidarietà agli agenti della Polizia Locale e della Polizia di Stato, fatti oggetto di insulti e condotte vergognose – dichiarano il sindaco Enrico Trantino e l’assessore alla Polizia Locale Carmelo Coppolino -. Il lancio di uova, farina e vernici, oltre a colpire il personale in divisa, ha danneggiato le autopattuglie che fin dal mattino stavano presidiando la zona e numerose auto in sosta. Spiace dovere prendere atto di quanto accaduto, anche perché i protagonisti sono giovani studenti, alcuni dei quali vicini a concludere non solo l’anno scolastico, ma il loro intero percorso di studi”.

-Foto ufficio stampa Comune di Catania-

(ITALPRESS).