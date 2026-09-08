Ricordato nel Palermitano il Carabiniere Scelto Clemente Bovi

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di Italpress - 08 Set 2026

PALERMO (ITALPRESS) – A Corleone, in località Bicchinello, è stato ricordato il Carabiniere Scelto Clemente Bovi, insignito della Medaglia d’Oro al Valor Militare “Alla Memoria”. Alla cerimonia, insieme al Tenente Colonnello Gennaro Petruzzelli, Comandante del Gruppo di Monreale, e al Sindaco di Corleone, Walter Rà, erano presento il vicesindaco di Ciminna, Francesca Leone, il Capitano Stefano Bacci, Comandante della Compagnia di Corleone, Salvatore Peri, cognato della vittima, e una delegazione dell’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Corleone. Presso il cippo eretto sul luogo dell’omicidio, il Tenente Colonnello Petruzzelli, affiancato dal Sindaco e dal parente del decorato, ha collocato una corona d’alloro. Ha fatto seguito un momento raccoglimento e preghiera con il cappellano militare della Legione Carabinieri Sicilia, Don Salvatore Falzone, e il parroco di Tagliavia Ficuzza, Don Gaetano Gulotta.

Al termine, il Comandante del Gruppo di Monreale, ha preso la parola per rievocare la figura del Carabiniere Scelto Bovi, sottolineando “l’eroico gesto del militare che, pur essendo libero dal servizio, non esitò ad affrontare una banda armata nelle campagne di Corleone fino all’estremo sacrificio”. “Il gesto del militare eroe, incarna l’essenza dell’essere Carabiniere ù ha evidenziato il Tenente Colonnello Petruzzelli un’identità e un dovere etico di tutela delle comunità che non si dismettono al termine del turno, ma che si scelgono ogni giorno e a qualsiasi prezzo. Questo principio, riassume l’eredità che Clemente Bovi ci ha lasciato: esserci, sempre, per la gente e tra la gente”.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).