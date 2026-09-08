Migrante nascosto in auto muore nel traghetto da Tunisi a Palermo, fermata una donna

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di Italpress - 08 Set 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Un giovane tunisino di 25 anni è morto mentre tentava di entrare in Italia. Era nascosto nel vano di un’auto a bordo del traghetto in viaggio da Tunisi a Palermo. Il migrante non aveva documenti. Del caso si occupa la polizia marittima. Ed è stata posta in stato di fermo una donna tunisina sulla cui auto è stato trovato il corpo senza vita del connazionale. Con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, è stata accompagnata nel carcere di Pagliarelli di Palermo.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).