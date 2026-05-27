Rendiconto 2022 della Regione Siciliana, dalla Corte dei Conti parifica parziale. Schifani “Confermato il risanamento”

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di Italpress - 27 Mag 2026

PALERMO (ITALPRESS) – La Corte dei conti ha parificato parzialmente il rendiconto 2022 della Regione Siciliana. La decisione è stata comunicata con la lettura del dispositivo da parte dei magistrati contabili di via Notarbartolo, a Palermo. All’udienza erano presenti il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e l’assessore all’Economia, Alessandro Dagnino.

“Le Sezioni riunite siciliane della Corte dei conti, presiedute da Maria Rachele Anita Aronica, hanno parificato, oggi, parzialmente, il Rendiconto generale della Regione Siciliana per il 2022 – si legge in una nota -. La decisione è arrivata al termine di un’udienza articolata in cui i magistrati contabili, pur avendo rilevato un recupero del deficit superiore a quello imposto dalla legislazione statale di riferimento, hanno ravvisato alcuni profili di irregolarità riguardanti, in particolare, alcuni residui attivi e passivi, il fondi crediti dubbia esigibilità, il fondo società partecipate, il fondo residui perenti, gli accantonamenti a copertura dei debiti fuori bilancio e la parte vincolata del risultato di amministrazione. Pur nel contesto di un bilancio in risanamento, sono stati ravvisati profili di criticità gestionali, in particolare, sul fronte degli enti strumentali, delle società partecipate e in ambito sanitario”, sottolinea la nota.

“La parifica del rendiconto 2022 da parte della Corte dei conti rappresenta un passaggio istituzionale di grande rilievo per la Regione. È la conferma che il percorso di risanamento finanziario portato avanti dal governo regionale sta producendo risultati concreti e duraturi. Con il giudizio di oggi si sbloccano 264 milioni di euro, risorse che metteremo a disposizione delle famiglie e delle imprese siciliane già nelle prossime settimane”. Lo ha dichiarato il presidente Renato Schifani.

All’udienza, oltre al presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, era presente, tra gli altri, l’assessore all’Economia, Alessandro Dagnino. Nel corso della seduta, la presidente della sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, Maria Aronica, ha dato atto al governo Schifani “del notevole impegno per il raggiungimento del ridimensionamento del disavanzo e del suo adeguamento alle raccomandazioni e prescrizioni di queste Sezioni riunite”. Aronica ha, inoltre, sottolineato come in Sicilia “nel 2022 e nel 2023 si sia registrata a livello macroeconomico una crescita del Pil del 2,1%, come acclarato dall’Istat, che ha rappresentato il miglior risultato regionale e il miglior risultato rispetto alle altre Regioni del Mezzogiorno”.

“La parifica del rendiconto 2022 – ha affermato l’assessore Dagnino – è un ulteriore passo avanti verso la normalizzazione del ciclo delle parifiche nella Regione, ciclo che si era interrotto a seguito dell’articolato contenzioso sui tempi di ripianamento del disavanzo sviluppatosi in occasione delle parifiche dei rendiconti 2020 e 2021. Siamo lieti che la Corte dei conti abbia espresso apprezzamento per gli sforzi intrapresi dal governo regionale e per i risultati conseguiti e continueremo a lavorare alacremente per la presentazione all’aula dei disegni di legge di approvazione finale dei rendiconti pendenti, al fine di liberare l’avanzo di amministrazione da quasi 7 miliardi di euro emergente dal rendiconto 2025, che ci consentirà di proseguire nella stagione di politiche economiche fortemente espansive, a sostegno della crescita economica”.

– foto ufficio stampa Regione Siciliana –

(ITALPRESS).