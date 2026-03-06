Cronaca

Rapina a un anziano a Pozzallo, 37enne fermato dai carabinieri dopo la fuga

di Federico Conti - 06 Mar 2026





Una rapina a un anziano a Pozzallo si è conclusa con il fermo di un uomo di 37 anni accusato di aver aggredito e derubato la vittima all’interno della sua abitazione. L’indagato, di nazionalità romena, è stato individuato e bloccato dai carabinieri dopo alcune ore di ricerche.

Secondo quanto ricostruito dai militari della stazione di Pozzallo, l’uomo sarebbe riuscito a entrare in casa dell’anziano con un pretesto. Approfittando di un momento di esitazione della vittima, lo avrebbe immobilizzato usando una cintura stretta attorno al collo e lo avrebbe minacciato con un coltello da cucina.

Sotto minaccia, l’anziano sarebbe stato costretto a consegnare il denaro che aveva con sé, circa 100 euro. Il rapinatore avrebbe poi sottratto con violenza anche la fede nuziale e l’orologio che la vittima portava al polso.

Durante l’aggressione l’uomo ha riportato una ferita alla mano. Dopo l’allarme, è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Modica, dove i medici hanno provveduto a medicarlo.

Nel frattempo sono scattate le ricerche dei carabinieri. Il presunto autore della rapina si era reso irreperibile subito dopo i fatti, ma è stato rintracciato alle prime luci dell’alba del giorno successivo dai militari della stazione di Pozzallo.

Il 37enne è stato quindi sottoposto a fermo con l’accusa di rapina aggravata e lesioni personali, mentre proseguono gli accertamenti degli investigatori per ricostruire nel dettaglio l’accaduto.

