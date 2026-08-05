“Quando popolavamo i Campi Flegrei, gli antenati di Musumeci mangiavano banane”, è bufera sul deputato di AVS Borrelli

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di Italpress - 05 Ago 2026

ROMA (ITALPRESS) – Una battuta di Francesco Emilio Borrelli (AVS) sui siciliani ha innescato polemiche. Intervistato da Radio Cusano, Borrelli dice che “quando nei Campi Flegrei c’era già la civiltà, gli antenati di Musumeci mangiavano ancora banane”. Frase che non è piaciuta innanzitutto all’eurodeputato di Fdi, Ruggero Razza: “Un insulto così meriterebbe una risata, perché evidenzia ignoranza, arroganza e superficiale iattanza – afferma -. No, deputato Borrelli, avrai tentato la corsa a conquistare la posizione in classifica social ma sei semplicemente un gretto ignorante. Nessuno nei Campi Flegrei ha programmato e investito come il governo Meloni con il ministro Musumeci. Adesso chiedi scusa ai siciliani!”.

Altre reazioni si sono susseguite, a partire da Musumeci: “Mi hanno segnalato questa dichiarazione di un deputato della Repubblica napoletano a cui do un consiglio spassionato: prima di fare battute sui siciliani, faccia un salto in libreria. Perché, se davvero pensa che in Sicilia nel passato stavamo “ancora sugli alberi a mangiare le banane”, il problema non è la Sicilia, ma il programma di storia che si è perso. La mia Isola ha qualche migliaio di anni di civiltà da raccontare. Lui, invece, è riuscito solo a raccontare la sua disarmante ignoranza”

“Le parole dell’onorevole Francesco Emilio Borrelli sono offensive e indegne del confronto istituzionale. Deridere un intero popolo con stereotipi banali non è satira, ma un’offesa a milioni di siciliani e alla loro storia. La Sicilia merita rispetto, non pregiudizi. Borrelli abbia l’umiltà di riconoscere l’errore e di chiedere scusa ai siciliani. Da chi ricopre un incarico pubblico ci si aspetta responsabilità e rispetto, non battute che alimentano divisioni e mortificano la dignità di un’intera comunità”. Lo scrive sui social il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, commentando le dichiarazioni del deputato Borrelli.

“Quando pregiudizio e ignoranza della storia si incontrano, il rischio della brutta figura è inevitabile. Le dichiarazioni dell’onorevole Francesco Emilio Borrelli sorprendono soprattutto perché pronunciate da un parlamentare della Repubblica, dal quale ci si attenderebbe una maggiore consapevolezza della storia e della civiltà del Mediterraneo. Sarebbe bastato conoscere la storia e le origini di Archimede, Empedocle, Stesicoro o Gorgia da Lentini per evitare simili affermazioni. E, volendo essere pignoli, anche una nozione di cultura generale avrebbe ricordato che le banane, frutti di origine asiatica, giunsero in Europa soltanto in epoca relativamente recente. Più che una replica, queste parole meriterebbero una nota a margine di un manuale di storia”. Lo ha dichiarato il Sottosegretario di Stato alla Cultura, Pietro Cannella.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).