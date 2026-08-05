Messina, sorpreso con 16 kg di marijuana nel borsone: arrestato un 26enne

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di Italpress - 05 Ago 2026

MESSINA (ITALPRESS) – A Messina la Polizia di Stato ha arrestato un 26enne che trasportava in auto 16 chili di droga nascosti in un borsone. Nel rione Giostra, gli agenti hanno intimato l’ALT all’uomo, un giovane di origini catanesi sottoposto a perquisizione personale, estesa al veicolo sul quale viaggiava. Nel corso della perquisizione, i poliziotti hanno trovato 16 chili di marijuana, suddivisi in buste termosaldate da un chilo, occultate all’interno di un borsone dentro il cofano. I poliziotti hanno pertanto proceduto al sequestro del materiale rinvenuto, subito affidato alla Polizia Scientifica per gli accertamenti tecnici del caso, ed arrestato il ventiseienne catanese. Il gip ha convalidato l’arresto e disposto l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.

– Foto di repertorio Polizia di Stato –

(ITALPRESS).