Prosegue l’estate musicale dell’Orchestra Sinfonica Siciliana con Leonhard Garms

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di Italpress - 25 Giu 2026

PALERMO (ITALPRESS) – La Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana comunica che, d’intesa con la Galleria Regionale della Sicilia di Palazzo Abatellis, il concerto inaugurale della rassegna “Note al Museo”, Petrotto & Bach String Ensemble, previsto per questa sera (giovedì 25 giugno) nell’Atrio storico del museo, viene riprogrammato il 6 agosto. La scelta è stata fatta per garantire una migliore valorizzazione del progetto nella prestigiosa cornice museale che lo ospita. Restano confermati gli appuntamenti successivi della rassegna. I possessori di biglietto potranno chiedere il rimborso al botteghino del Politeama Garibaldi da venerdì 26 giugno fino a venerdì 10 luglio. Chi ha acquistato online riceverà le istruzioni di rimborso a seguito dell’email di vivaticket, comunque entro e non oltre il 12 luglio. Scusandosi per il disagio la Fondazione ha deciso di riservare a tutti coloro che avevano comprato il biglietto, un invito per un altro concerto a scelta della stessa rassegna “Note al Museo”.

Venerdì 26 giugno alle ore 21 l’Estate Musicale 2026 della Fondazione prosegue regolarmente a Villa Filippina. Sul podio dell’Orchestra Sinfonica Siciliana ci sarà Leonhard Garms, direttore nato e cresciuto in Italia da una famiglia austriaca, musicista di solida formazione europea e particolarmente attento al repertorio del Novecento, al teatro musicale e ai linguaggi contemporanei. Il programma del concerto attraversa un territorio musicale di grande suggestione, tra cinema, teatro e musical. In programma la Robin Hood Suite di Erich Wolfgang Korngold, la suite da Der Geburtstag der Infantin di Franz Schreker, tratta da un racconto di Oscar Wilde, le due suite da La donna serpente di Alfredo Casella e Lady in the Dark “Symphonic Nocturne” di Kurt Weill, nell’arrangiamento di Robert Russell Bennett. Il concerto attraversa quindi quattro mondi musicali diversi ma collegati da una forte componente narrativa e dalla vicinanza cronologia: l’epica cinematografica di Hollywood nella colonna sonora di Korngold, la fiaba crudele di Schreker, il teatro fantastico di Casella e il musical psicologico di Weill. Il concerto sarà replicato sabato 27 giugno alle ore 21 nella Chiesa Madre di Polizzi Generosa.

A dirigere l’Orchestra Sinfonica Siciliana sarà Leonhard Garms, nato e cresciuto in Italia da una famiglia austriaca. Ha studiato direzione d’orchestra, accompagnamento vocale e teoria musicale alla Kunstuniversität di Graz e ha seguito corsi di perfezionamento con Peter Eötvös, Arturo Tamayo e Paavo Järvi. Le prime esperienze professionali lo vedono impegnato come maestro collaboratore all’Opera di Graz e poi alla Komische Oper di Berlino sotto la direzione di Kirill Petrenko; dal 2008 al 2010 è maestro collaboratore e direttore d’orchestra all’Opera di Ratisbona, dove costruisce un ampio repertorio tra opera, operetta, musical, balletto e creazioni contemporanee. Dal 2010 Garms lavora in importanti teatri e festival internazionali, tra cui Ruhrtriennale, Staatstheater Wiesbaden, Korean National Opera, Opéra de Lausanne, Opéra Comique, Opéra de Rennes, Opéra Nantes/Angers e Wiener Festwochen, collaborando anche come assistente di direttori quali Kirill Petrenko, Stefano Ranzani, Peter Rundel ed Emilio Pomarico. È stato più volte invitato da orchestre come l’Orchestre Nationale de la Bretagne, l’Orchestre de Chambre du Luxembourg, l’Orchestre de l’Opéra de Limoges, l’Orchestra Haydn di Bolzano, l’Orchestra dell’Opera Carlo Felice di Genova, l’Orchestra Filarmonica di Graz e l’Orchestra Sinfonica del Vorarlberg. Particolarmente intenso è il suo rapporto con la musica contemporanea, l’improvvisazione e la sperimentazione. Ha collaborato con ensemble specializzati quali Klangforum Wien, The Black Page Orchestra, Soundinitiative di Parigi, Ljubljana New Music Ensemble, Ensemble Chromoson, Ensemble Phace e Schallfeld Ensemble, di cui è direttore musicale dal 2014. Con Schallfeld si è esibito in festival come Wiener Festwochen, Berliner Festspiele alla Philharmonie di Berlino, ManiFeste Paris, Warsaw Autumn, Rainy Days Luxembourg, Wien Modern, Klangspuren Schwaz, Ultraschall Berlin, Mixtur Festival Barcelona, Ensems Valencia, Brisbane Festival e Bendigo Festival in Australia.

Da tempo impegnato nella didattica, è stato docente di teatro musicale contemporaneo presso l’Università di Musica e Arti dello Spettacolo di Graz e tiene seminari sulla pratica esecutiva contemporanea in Europa e negli Stati Uniti. Dal 2022 è professore di teoria, ritmica e percezione presso il Conservatorio “Alessandro Scarlatti” di Palermo.

– Foto ufficio stampa Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana –

(ITALPRESS).