Più di 42 chili di hashish trovati dentro una macchina a Palermo

Italpress Notizie Sicilia

di Italpress - 03 Apr 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Più di 42 chili di hashish nascosti in due grosse valigie sul sedile posteriore di una Lancia Ypsilon sono stati rinvenuti dagli agenti della Polizia Municipale di Palermo a Largo “Vincenzo Pandolfo”, nel Villaggio “Santa Rosalia”. L’operazione, che si inserisce nell’ambito delle attività di contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, è stata portata a compimento da una pattuglia che, durante i consueti controlli del territorio, notava un’auto in sosta con il vetro della porta anteriore sinistra spaccato.

Dall’esterno era possibile osservare, oltre a segni di effrazione, la forzatura del blocco di avviamento e due grosse valigie, poste sul sedile posteriore, contenenti – come confermato successivamente dal narcotest – 453 panetti di sostanza stupefacente, avvolti nel cellophane e recanti etichette con vari simboli.

Allertate immediatamente la sala operativa e l’autorità giudiziaria, e considerata la situazione di pericolo derivante dal fatto che ignoti potessero tentare il recupero dell’auto con violenza, i due vigili urbani hanno chiamato i rinforzi e proceduto al trasferimento della vettura, con l’impiego di un carroattrezzi, nei locali della caserma di via Ugo La Malfa 72.

Dai controlli è stato accertato che il proprietario dell’auto, un palermitano di circa 50 anni, dopo l’arresto per spaccio nell’ottobre scorso e un periodo di detenzione in casa circondariale, si trova attualmente ai domiciliari in una struttura-comunità fuori Palermo. Sono in corso indagini per l’identificazione dei responsabili. La sostanza stupefacente, invece, dopo le operazioni di pesatura e repertazione dei panetti – ben 453 per un totale complessivo di 42,384 chili – è stata distrutta.

“Un grazie sincero agli agenti della Polizia Municipale per l’intervento svolto con attenzione e professionalità – affermano il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore alla Polizia municipale Dario Falzone -. Questo episodio conferma quanto sia importante il controllo quotidiano del territorio: anche durante un normale pattugliamento è possibile prevenire e contrastare attività illegali rilevanti, come in questo caso. La presenza costante dei vigili urbani nei quartieri è un presidio fondamentale di sicurezza e legalità, oltre che un punto di riferimento per i cittadini. Per questo continueremo a sostenere e valorizzare il loro lavoro, che contribuisce in modo concreto alla tutela della comunità. L’obiettivo è rafforzare le attività di controllo del territorio, convinti che sicurezza e legalità passino anche attraverso un presidio quotidiano, attento e qualificato, come quello garantito dalla Polizia municipale”.

“L’attività svolta ieri – dichiara il comandante della Polizia municipale, Angelo Colucciello – dà il senso di quanta droga giri in città e, considerata la natura di quanto rinvenuto, di quanta ne giri tra i nostri giovani. I panetti sequestrati ieri dovevano probabilmente coprire il fabbisogno in città di tutte le vacanze pasquali e sono stati trovati in uno dei quartieri dove sappiamo essere particolarmente radicato il fenomeno del traffico e dello spaccio di stupefacenti. Sotto la direzione della Procura della Repubblica di Palermo sono in corso tutti gli accertamenti necessari per individuare i proprietari delle due valigie. Nel frattempo l’hashish è stato campionato e avviato a distruzione, come da prassi in caso di quantitativi del genere. Consiglio sempre a giovani e adulti di fare attenzione perché c’è tanta droga che gira in città e non è vero che le droghe leggere vanno trattate con minore attenzione: evidenze scientifiche su dipendenza e abuso e le attuali tendenze di consumo indicano rischi significativi. Il mio grazie – conclude – è rivolto agli uomini e alle donne della Polizia Municipale per aver condotto tutte le operazioni con competenza e professionalità, consentendoci di conseguire questo significativo risultato”.

-Foto ufficio stampa Comune di Palermo-

(ITALPRESS).