Pippo Baudo, in un volume l’omaggio di Repubblica Palermo a un anno dalla scomparsa

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di Italpress - 04 Ago 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Pippo Baudo raccontato a partire dalle sue origini siciliane e attraverso 16 testimonial di eccezione, fra cui Jovanotti, Laura Pausini, Piero Chiambretti, Amadeus, Lorella Cuccarini. Sabato 8 agosto, in omaggio con Repubblica Palermo, sarà in edicola “E riecco a voi”, un volume dedicato al grande presentatore a un anno dalla sua morte. Il terzo della collana sui siciliani di successo, dopo quelli su Franco Battiato e Andrea Camilleri.

Il libro sarà presentato domani (mercoledì 5 agosto) alle 18,30 in un dibattito che si svolgerà nel chiostro dell’ex monastero dei benedettini a Militello Val di Catania, il paese di Baudo. Parteciperanno Giovanni Burtone (sindaco di Militello), Giovanni Cultrera (soprintendente del teatro Massimo Bellini), Emanuele Lauria (caporedattore Repubblica Palermo), Fabrizio Lentini ed Eleonora Lombardo. Letture dell’attrice Lucia Fossi.

– foto Repubblica Palermo –

(ITALPRESS).