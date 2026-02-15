Cronaca

Perseguitava l’ex compagna, 34enne ai domiciliari nel Ragusano

di Bianca Giunta - 15 Feb 2026





Il 34enne è stato pertanto arrestato in flagranza e, su disposizione del Pubblico Ministero, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria iblea. Al termine dell’udienza di convalida il giudice del Tribunale di Ragusa ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.