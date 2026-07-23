Palmigiano e Associati nel Legal Ranking 2026 pubblicato da Milano Finanza

Italpress Notizie Sicilia

di Italpress - 23 Lug 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Palmigiano e Associati è stato inserito nel Legal Ranking 2026 pubblicato da Milano Finanza nella categoria Dispute Resolution, ottenendo inoltre una menzione nell’area Finance per l’attività svolta nel diritto bancario e finanziario. Il Legal Ranking di Milano Finanza è una classifica dedicata al settore legale italiano.

Secondo la metodologia resa pubblica dagli organizzatori, il ranking è elaborato attraverso l’analisi di dati relativi all’attività degli studi e dei professionisti, agli incarichi svolti, ai contenziosi trattati e ad ulteriori indicatori di attività e specializzazione. Nella categoria Dispute Resolution, Palmigiano e Associati figura tra i venti studi nel ranking nazionale relativo all’edizione 2026.

La presenza di uno studio con sede principale a Palermo all’interno di una classifica nazionale testimonia la partecipazione delle realtà professionali del Mezzogiorno al mercato legale italiano.

Nel corso degli anni, Palmigiano e Associati ha sviluppato una consolidata attività nel contenzioso civile e commerciale, nel diritto bancario e finanziario, nelle controversie societarie e negli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie. Accanto a tali aree, lo Studio ha istituito un dipartimento dedicato ai servizi di Moving to Italy e al Real Estate, rivolto prevalentemente a clientela internazionale, persone fisiche e imprese.

“Accolgo questo riconoscimento con soddisfazione e senso di responsabilità. La presenza dello Studio in un ranking nazionale rappresenta uno stimolo a proseguire nel percorso intrapreso, mantenendo costante l’attenzione all’assistenza professionale. È un risultato che condivido con tutti i professionisti dello Studio e con i clienti che, nel corso degli anni, hanno scelto di affidarsi a noi”, dichiara l’avvocato Alessandro Palmigiano.

-Foto ufficio stampa-

(ITALPRESS).