Palermo Ladies Open, Basiletti eliminata al secondo turno

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di Italpress - 23 Lug 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Si conclude al secondo turno il percorso di Noemi Basiletti ai “Palermo Ladies Open 2026”. Dopo aver superato le qualificazioni e conquistato un successo anche nel tabellone principale, la tennista azzurra, numero 309 del ranking Wta, si è arresa alla tedesca Mina Hodzic, numero 320 del mondo e anche lei proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-3 2-6 6-2 al termine di una battaglia durata 2 ore e 31 minuti.

Per Hodzic si tratta della prima volta ai quarti di finale in un torneo Wta 125, risultato che le consentirà anche di festeggiare il nuovo best ranking con l’ingresso, per la prima volta in carriera, nella top 300 mondiale. Al prossimo turno affronterà Fiona Ferro, campionessa al Country Time Club nel 2020.

Basiletti guarda, comunque, con fiducia al percorso compiuto a Palermo, chiuso con tre vittorie complessive. “Posso rimproverarmi qualcosa, ma è stato un buon torneo – ha detto al termine dell’incontro -. Devo cogliere quanto di positivo ho fatto. Sono contenta delle partite giocate, che mi servono per consolidare quanto sto facendo in allenamento. Devo lavorare sui colpi di inizio gioco, posso migliorare ancora tanto. Oggi non sono stata abbastanza attenta all’inizio del terzo set. Mi dispiace perché la partita si poteva vincere, ma nel set decisivo lei è stata superiore”.

Raggiunge i quarti di finale al Country Time Club anche la russa Alevtina Ibragimova. La 21enne moscovita, numero 236 della classifica Wta, ha superato con autorità la francese Alice Rame per 6-0 6-4 in un’ora e 24 minuti. Il risultato conferma l’ottimo momento di forma della russa, che ha vinto nove delle ultime undici partite disputate. Nelle scorse settimane ha raggiunto la finale del W75 di Blois, in Francia, e gli ottavi di finale del Wta 250 di Iasi, partendo dalle qualificazioni, al suo debutto nel circuito maggiore. Nei quarti di finale Ibragimova sfiderà un’altra francese, Clara Burel, qualificatasi ieri grazie al walkover per il ritiro di Federica Urgesi.

– Foto ufficio stampa Palermo Ladies Open –

(ITALPRESS).