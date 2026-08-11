Palermo, spaccio e detenzione illegale di armi: tre arresti allo Zen

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di Italpress - 11 Ago 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Tre arresti per spaccio e detenzione illegale di armi da fuoco. È il bilancio dei controlli effettuati nel corso dell‘ultima settimana nel quartiere Zen di Palermo dalla Polizia di Stato. Nel corso dei controlli, sono stati arrestati due giovani, di 19 e 27 anni, per detenzione illegale di armi da fuoco, una delle quali con matricola abrasa, mentre un terzo soggetto, 18enne, è stato arrestato poiché sorpreso nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente di tipo “hashish”.

In particolare, dopo aver presidiato l’area interessata dai controlli mediante il massiccio dispiegamento di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Occidentale”, alcune aliquote della locale Questura hanno effettuato degli accessi amministrativi presso diversi esercizi commerciali insistenti in zona, mentre gli investigatori hanno fatto irruzione all’interno di numerose abitazioni site all’interno di uno dei padiglioni del quartiere in cui risultano attualmente domiciliate persone gravate da misure restrittive della libertà personale.

Nel corso delle operazioni, all’interno di un box adibito all’esercizio del gioco del biliardo, nell’esclusiva disponibilità dell’uomo poi tratto in arresto, con l’ausilio di personale cinofilo antidroga venivano rinvenuti e posti in sequestro 200 grammi circa di sostanza stupefacente del tipo “hashish”, avvolti in due confezioni in cellophane ancora da stoccare, destinati all’illecita attività di spaccio.

Inoltre, ad esito degli espletati controlli domiciliari, gli investigatori hanno rinvenuto due armi da fuoco, tra cui una pistola con matricola abrasa, occultate all’interno degli appartamenti nella disponibilità dei due giovani tratti in arresto e privi di alcun titolo abilitativo legittimante la detenzione.

Peraltro, all’interno dell’abitazione di uno dei due arrestati veniva rinvenuta anche della sostanza stupefacente del tipo “hashish” e “cocaina”, già preconfezionata e suddivisa in singole dosi, destinata alla cessione al minuto.

-Foto ufficio stampa Polizia di Stato-

(ITALPRESS).