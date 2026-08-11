“Il cibo nello spazio”, Fiasconaro e la Fondazione GAL Hassin raccontano in una mostra la storia dell’alimentazione degli astronauti

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di Italpress - 11 Ago 2026

ISNELLO (PALERMO) (ITALPRESS) – Dall’11 al 16 settembre il Museo della Fondazione GAL Hassin ospiterà “Il cibo nello spazio”, un’iniziativa nata dalla sinergia di intenti tra il GAL Hassin, il professore Umberto Cavallaro e Fiasconaro, con l’obiettivo di raccontare l’evoluzione dell’alimentazione spaziale, i risultati della ricerca scientifica e il contributo italiano allo sviluppo dello space food. L’iniziativa si articola in vari momenti, proponendo un percorso che unisce l’esplorazione spaziale, la salute umana e la cultura dell’innovazione. Gli eventi prenderanno il via venerdì 11 settembre, alle ore 17, con l’inaugurazione della mostra “Il cibo nello spazio”, presso il Museo del GAL Hassin, in Via della Fontana Mitri a Isnello, in provincia di Palermo. L’intervento del professore Umberto Cavallaro aprirà l’esposizione, il cui intento sarà risaltare l’evoluzione dello space food nel corso del tempo. Dalle prime missioni spaziali, quando il cibo era costituito da tubetti di puree di carne e verdure e da cubetti compressi di pane e frutta, fino all’ampia varietà di alimenti oggi disponibili a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Attraverso documenti e approfondimenti, la mostra evidenzia come il cibo sia divenuto un elemento essenziale per garantire salute, benessere ed efficienza durante le missioni spaziali di lunga durata. Il secondo appuntamento è in programma mercoledì 16 settembre, alle ore 17, presso la Sala Museo del GAL Hassin, con la conferenza “Il cibo nello spazio”, a ingresso libero. L’incontro sarà dedicato ai risultati di anni di sperimentazione sull’alimentazione e sulla vita umana in condizioni estreme, come quelle affrontate a bordo di navicelle e stazioni spaziali. Saranno approfondite le sfide presenti e future legate alla nutrizione degli astronauti, l’innovazione alimentare e il contributo italiano allo sviluppo dello space food. La conferenza offrirà inoltre l’occasione per ripercorrere la storia dello storico Space Convivium del 2007 e il legame tra la Fondazione GAL Hassin e Fiasconaro.

Interverranno Nicola Fiasconaro, Maestro pasticciere, che racconterà l’esperienza della realizzazione del dolce preparato per lo Space Convivium del 2007, testimoniando come la tradizione dolciaria siciliana possa diventare espressione di qualità, ricerca e innovazione anche in un contesto unico come quello dell’esplorazione spaziale; Emanuele Viscuso, promotore dello Space Convivium del 2007, illustrerà il progetto che ha saputo unire cultura italiana, gastronomia, arte e spazio, mettendo in evidenza il dialogo tra creatività, territorio e ricerca; il professore Umberto Cavallaro, storico dell’astronautica e divulgatore scientifico, accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso la storia dell’alimentazione spaziale, dalle prime missioni ai più recenti programmi internazionali, con un approfondimento sul contributo dell’Italia alla ricerca e allo sviluppo del cibo destinato agli astronauti; Paolo Nespoli, astronauta che offrirà una testimonianza diretta sull’importanza di una corretta alimentazione per il benessere degli equipaggi durante le fasi di preparazione, addestramento, missione e rientro. Nel corso dell’incontro sarà inoltre ricordato il suo ruolo nello storico Space Convivium: nell’ottobre 2007 fu infatti lui a offrire ufficialmente il Convivio Spaziale a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, dando vita a un evento di grande valore simbolico che ha rappresentato l’incontro tra eccellenza gastronomica italiana ed esplorazione spaziale. La mostra resterà aperta al pubblico fino al 16 settembre 2026, giorno della conferenza conclusiva. L’iniziativa offre al pubblico un’occasione per conoscere un aspetto fondamentale dell’esplorazione spaziale, spesso poco noto ma determinante per il successo delle missioni: l’alimentazione degli astronauti. Un percorso che mette in luce il dialogo tra ricerca scientifica, innovazione tecnologica e cultura del territorio, mostrando come anche attraverso il cibo sia possibile raccontare il progresso dell’uomo verso le future esplorazioni della Luna e di Marte.

– foto ufficio stampa Fiasconaro –

(ITALPRESS).