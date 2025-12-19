Palermo premia lo sport, tutto pronto per la festa al Teatro Politeama

Italpress Notizie Sicilia

di Italpress - 19 Dic 2025

PALERMO (ITALPRESS) – Sarà una serata dedicata ai risultati, all’impegno ed ai valori dello sport quella di lunedì prossimo, 22 dicembre, al Politeama, confermata sede dell’edizione 2025 di “Palermo Premia lo Sport”. La manifestazione è indetta dall’Assessorato allo Sport del Comune di Palermo con il patrocinio delle delegazioni provinciali del Comitato Italiano Paralimpici e Comitato Olimpico Nazionale Italiano ed organizzata da Stratos DMP e VM Agency.

L’inizio è fissato alle ore 17 con ingresso libero fino a esaurimento posti. Il momento centrale della cerimonia sarà dedicato alla consegna delle medaglie da parte del Comune di Palermo e della Città Metropolitana, rispettivamente agli atleti – delle federazioni ed enti di promozione sportive aderenti o affiliate a CIP e CONI – del capoluogo e delle altre città della provincia.

Particolarmente significativo il quadro dei risultati ottenuti da atleti e squadre nel corso del 2025: otto medaglie d’oro o primati in campionati mondiali (Alessandro Alberti, Ricardo Giordano, Silvia Gristina, Edoardo Costa, Gabriele Iachetta, Mattia Magro, Erasmo Pagano, Sofia Picone), 16 in campionati europei e oltre 100 medaglie d’oro o vittorie in Campionati Italiani. A testimonianza di un movimento sportivo ampio e trasversale, capace di esprimere eccellenze in numerose discipline.

Premi speciali del CONI verranno conferiti anche a dirigenti e società sportive. Ospiti d’onore della serata il velista Francesco “Checco” Bruni, oggi allenatore ed ex-timoniere di Luna Rossa nelle ultime due edizioni di America’s Cup svoltesi ad Auckland (2021) e Barcellona (2024), e per gli arbitri di Serie A Rosario Abisso e Giuseppe Mucera, con quest’ultimo che ha debuttato nella massima serie calcistica tricolore a inizio dicembre.

A condurre la manifestazione, che sarà impreziosita negli intermezzi dalle performance dei musicisti Giuseppe Milici, Antonio Zarcone e dalla cantante Pamela Barone, saranno i giornalisti Nadia La Malfa e Roberto Gueli. Media partner l’agenzia di stampa ITALPRESS. La manifestazione si conferma come un appuntamento di riferimento nel calendario cittadino, capace di valorizzare non solo i successi agonistici, ma anche il ruolo educativo e sociale dello sport sul territorio.

