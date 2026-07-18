Palermo Ladies Open, sorteggiato il tabellone principale: nove le azzurre al via

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di Italpress - 18 Lug 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Le cancellazioni dai “37^ Palermo Ladies Open” della belga Jeline Vandromme (eliminata ieri nei quarti a Kitzbuehel) e della spagnola Marina Bassols Ribiera (sconfitta oggi in semifinale, sempre, a Kitzbuehel), spalancano le porte del main draw alle azzurre Dalila Spiteri e Federica Urgesi, portando a 9 giocatrici la pattuglia italiana nel tabellone principale, guidato dalla vincitrice dell’edizione 2025, la britannica Francesca Jones (testa di serie numero 1), seguita da Lucia Bronzetti (n.2) e Tyra Grant (n.3).

La parte bassa del tabellone garantirà, comunque, un’italiana nei quarti di finale. Le quattro azzurre presenti daranno, infatti, vita a due derby al primo turno (Bronzetti con la wild card Ilary Pistola e Spiteri-Mazzola) le cui vincitrici si sfideranno negli ottavi per un posto tra le migliori otto del torneo. Francesca Jones affronterà, invece, al primo turno la russa Darya Asthakova (numero 233 del ranking), mentre Tyra Grant avrà una qualificata così come Jennifer Ruggeri. Impegno, sulla carta difficile, per la wild card palermitana Anastasia Abbagnato che se la vedrà con la francese Clara Burel, ex 45 al mondo, entrata in tabellone con il ranking protetto, reduce dai quarti di finale al Wta 250 di Iasi in Romania (ha perso con l’ucraina Oleksandra Oliynykova).

Per quanto riguarda le altre italiane: Federica Urgesi affronterà la testa di serie numero 8, la bulgara Elizara Yaneva, mentre la wild card Deborah Chiesa giocherà con la marocchina Yasmine Kabbaj. Le partite del tabellone principale avranno inizio lunedì 20 luglio alle ore 17. L’accesso in extremis al main draw di Urgesi e Spiteri ha portato alla cancellazione dei match di qualificazione rispettivamente contro l’ucraina Yelyzaeta Ktliar e con la taorminese Miriana Tona che accedono, così, direttamente al secondo ed ultimo turno del tabellone minore. Accede al secondo turno senza giocare anche l’ungherese Amarissa Toht (che si qualifica per il forfait della croata Lucija Ciric Bagaric).

Nel giorno dell’anniversario della strage di via D’Amelio, i Palermo Ladies Open renderanno omaggio al giudice Paolo Borsellino e agli agenti della sua scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina, uccisi dalla mafia il 19 luglio 1992. Prima dell’incontro serale di domani sul Campo centrale del Country Time Club sarà osservato un minuto di raccoglimento in ricordo delle vittime di una delle pagine più dolorose della storia italiana.

– Foto ufficio stampa Palermo Ladies Open –

(ITALPRESS).