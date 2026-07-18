Molesta una ragazza in mare a Mondello, denunciato uomo di 29 anni

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di Italpress - 18 Lug 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Un uomo di 29 anni è stato denunciato per violenza sessuale nei confronti di una ragazza. L’episodio si è consumato sulla spiaggia di Mondello: la giovane si trovava in acqua con un’amica quando è stata raggiunta da un gruppo di 6-7 ragazzi, che avrebbero iniziato a importunarle.

In un momento successivo uno di loro, di nazionalità romena, si sarebbe avvicinato alla vittima tentando di palpeggiarla: la ragazza avrebbe reagito colpendo il 29enne con uno schiaffo, dopodiché ha iniziato a gridare mettendo in fuga il branco. Una volta raggiunta la riva la giovane ha chiamato il 112, seguendo il suo aggressore per fornire indicazioni precise sulla sua posizione: il 29enne è stato poi fermato a piazza Valdesi dagli agenti del commissariato San Lorenzo e condotto negli uffici di polizia, dove avrebbe tentato di depistare le forze dell’ordine fornendo un’identità falsa; attualmente l’uomo risulta denunciato a piede libero per violenza sessuale e falsa attestazione dei dati personali.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS)