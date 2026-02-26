Palermo, la Regione revoca la concessione della spiaggia di Mondello alla società Italo Belga

Italpress Notizie Sicilia

di Italpress - 26 Feb 2026

PALERMO (ITALPRESS) – L’assessorato regionale del Territorio e dell’ambiente comunica che, “con decreto firmato dal direttore generale del dipartimento Ambiente Calogero Beringheli, ha ritenuto insufficienti le controdeduzioni presentate dalla società Mondello Immobiliare Italo Belga e pertanto ha deciso di adottare un provvedimento di decadenza della concessione demaniale marittima per gravi violazioni e per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione stessa”.

“Mondello Immobiliare Italo Belga S.p.A. apprende da fonti stampa la notizia relativa a un decreto con cui sarebbe stata disposta la decadenza della concessione demaniale marittima per la gestione della spiaggia di Mondello. La Società non ha ricevuto alcuna notifica formale del provvedimento e, conseguentemente, non è stato possibile prenderne visione nella sua versione integrale, completa di motivazioni e allegati. Per tale ragione, pur convinta delle proprie ragioni, la Società non intende rilasciare commenti sul merito di quanto riportato finché non avrà acquisito ufficialmente l’atto”. E’ quanto si legge in una nota della Società, che aggiunge: “Non appena il decreto sarà notificato e disponibile, la Mondello Immobiliare Italo Belga provvederà a esaminarlo con i propri legali e ad adottare ogni iniziativa a tutela dei propri diritti e della propria posizione nelle sedi competenti, ivi incluse le impugnazioni previste, nonché – inevitabilmente – l’apertura della fase contenziosa avanti ai tribunali amministrativi”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).