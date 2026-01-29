Palermo, Inzaghi presenta la trasferta di Bari “Stiamo diventando sempre più squadra”

Italpress Notizie Sicilia

di Italpress - 29 Gen 2026

PALERMO (ITALPRESS) – La concentrazione è tutta sul campo, non sul mercato. È categorico Filippo Inzaghi nella conferenza stampa che precede la sfida tra il suo Palermo e il Bari: il tecnico insiste sui miglioramenti della squadra nell’ultimo periodo, ma anche sulla necessità di non perdere troppo terreno dalle prime tre. Parlando nella sala stampa dello stadio Barbera, “Superpippo” evidenzia come “il campionato è iniziato a Chiavari, da lì sono cambiate tante cose: la squadra ha fatto 19 punti nelle ultime nove partite, sarebbe una media da promozione e il segno che abbiamo trovato continuità. Stiamo crescendo e a Modena abbiamo fatto una partita seria, da grande squadra: ora con il Bari vogliamo vincere, senza guardare a casa o trasferta”.

Se i rosa saranno capaci di mantenere l’attuale media punti, aggiunge Inzaghi, “daremo fastidio a tutti: anche Frosinone e Venezia hanno una media alta. Da Chiavari ho deciso di cambiare tante cose, la squadra mi ha dato ragione ma deve continuare a crescere: in alcune cose dobbiamo migliorare, ma penso che la strada sia giusta”. Al San Nicola “saremo quelli di Modena: loro hanno cambiato allenatore, noi siamo forti e stiamo diventando sempre più squadra. Per vincere le partite dobbiamo essere lucidi e cinici: cerchiamo di far crescere questa squadra, alle volte si guarda il bicchiere mezzo vuoto ma io lo vedo mezzo pieno. Il nostro campionato è iniziato nove giornate fa e possiamo migliorare ancora: non basta avere una società o dei tifosi del genere per vincere in Serie B, ora bisogna costruire l’anima di questa squadra”.

Il tecnico spende poi due parole su Magnani, appena tornato in Sicilia: “Sta bene, era infortunato ma da 2-3 giorni si allena forte: tuttavia non possiamo rischiarlo a Bari, farà altra preparazione. È guarito dall’infortunio e la situazione familiare è in miglioramento: per noi è un acquisto importante, da lunedì si allenerà con il gruppo e tra una o due settimane sarà pronto per giocare”.

Le riflessioni sugli altri singoli partono dall’alternanza del secondo trequartista: “Le Douaron ha fatto il suo, Vasic stava facendo bene e ora non ho potuto dargli spazio, Gyasi è rientrato dopo tanti mesi e può fare anche il quinto: ho cambiato per questioni tattiche, ma sono contento di tutti e tre. Se Pohjanpalo è il capocannoniere del campionato vuol dire che è stato servito bene dai compagni: Gomes per me è un titolare, volevo dargli fiducia a Modena e privilegiare il palleggio, poi nel secondo tempo potevo cercare di vincerla con le sostituzioni”. Nessun cenno sulle trattative: “Di mercato non parlo: penso al Bari, al fatto che siamo una squadra forte e abbiamo perso solo tre partite. Ad ogni modo, la società non si farà trovare impreparata”.

