Palermo, Inzaghi “Con la Sampdoria sarà una grande gara, non possiamo fermarci”

di Italpress - 09 Feb 2026

ALERMO (ITALPRESS) – Sampdoria-Palermo è sfida tra due squadre che stanno bene. I rosanero arrivano da undici risultati utili e i blucerchiati da quattro ed entrambe hanno vinto le ultime due partite. “Loro sono in serie positiva, anche noi – spiega il tecnico del Palermo Pippo Inzaghi ai microfoni del club alla vigilia – sarà una bella partita in un grande stadio di serie A. Noi siamo convinti di andare a fare una grande gara. La Sampdoria si è rafforzata, penso che piano piano verrà fuori e che potrà dire la sua in ambito play-off. Undici risultati? Non possiamo fermarci. Non abbiamo tempo, devo guardare alla crescita costante, voglio un ulteriore passo in avanti, questa squadra può fare meglio di quello che sta facendo, spero che ne sia convinta”.

In merito ai due incontri ravvicinati dopo la partita vinta contro l’Empoli sabato: “Qualcosa cambierò, è impossibile pensare che tutti quelli che hanno giocato con l’Empoli possano scendere in campo, farò dei cambiamenti, ovviamente senza stravolgimenti, ho una rosa importante che mi permette di cambiare qualcosina”. Trasferta vietata per i tifosi del Palermo residenti in Sicilia: “Senza i tifosi non c’è calcio, lo dico sempre – conclude Inzaghi – speriamo di poter regalare una bella soddisfazione anche a chi non potrà esserci”.

