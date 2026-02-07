Mosaico

Palermo in rimonta sotto la pioggia: Empoli ko 3-2 al Barbera

di Federico Conti - 07 Feb 2026





Una vittoria sofferta, costruita con pazienza e determinazione, che accende il “Renzo Barbera” nonostante la pioggia battente. Il Palermo batte l’Empoli 3-2 in rimonta e porta a casa tre punti pesantissimi nella 23ª giornata di Serie B, confermando ambizioni di alta classifica.

L’avvio di gara è tutto in salita per i rosanero. L’Empoli passa infatti in vantaggio dopo appena cinque minuti, sfruttando un calcio d’angolo e una serie di rimpalli che favoriscono Guarino, bravo a trovare lo spiraglio giusto per lo 0-1. Il Palermo accusa il colpo e fatica a reagire, mentre i toscani si rendono ancora pericolosi, trovando sulla loro strada un attento Joronen, decisivo in uscita su Ghion al 19’.

Alla prima vera occasione, però, la squadra di Inzaghi colpisce. Al 24’ Le Douaron crossa dalla sinistra, Gyasi interviene in scivolata e il pallone, dopo aver colpito il palo, carambola sulla spalla di Fulignati finendo in rete: è autogol e pareggio Palermo. Prima dell’intervallo non mancano le polemiche per un colpo di testa di Peda che centra la traversa e rimbalza vicino alla linea, ma per l’arbitro non è gol.

Nella ripresa il Palermo alza i ritmi e il sorpasso arriva al 57’. Pohjanpalo si coordina al volo su una sponda di Le Douaron e firma il 2-1, facendo esplodere lo stadio. L’Empoli non si arrende e reagisce con carattere: Joronen è ancora protagonista su Degli Innocenti, ma al 72’ nulla può sul destro di Ebuehi, che trova il 2-2 dopo una mischia in area.

La partita sembra avviata verso il pari, ma nel finale emerge il cinismo dei rosanero. All’84’ Pohjanpalo si presenta sul dischetto e non sbaglia, siglando il 3-2 e la sua quindicesima rete stagionale. In pieno recupero serve ancora un intervento decisivo di Joronen su Ignacchiti per blindare il risultato.

Con questo successo, il Palermo sale a 44 punti e aggancia momentaneamente il Monza al terzo posto, mentre l’Empoli resta fermo a quota 28, in undicesima posizione. Una rimonta che vale più di tre punti e che rafforza le ambizioni di una squadra sempre più consapevole dei propri mezzi.