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La Consulta ferma la Sicilia: i concorsi per medici non obiettori non si possono fare

di Andrea Scarso - 27 Mar 2026





I medici obiettori di coscienza non possono essere discriminati nei concorsi pubblici, nemmeno quando in gioco c’è la garanzia dei servizi per l’interruzione volontaria di gravidanza. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza n. 42 depositata oggi, che di fatto smonta una norma introdotta dalla Regione Sicilia e riafferma un principio chiaro: l’obiezione di coscienza dei medici è un diritto intoccabile, anche nell’organizzazione della sanità pubblica.

Perché il Governo ha impugnato la legge siciliana

Il caso nasce dall’articolo 2, comma 3, della legge regionale siciliana n. 23 del 2025. Quella disposizione avrebbe consentito alle aziende sanitarie dell’isola di bandire concorsi esplicitamente riservati a personale non obiettore, con l’obiettivo dichiarato di coprire i ruoli dedicati all’interruzione volontaria di gravidanza. Il Governo ha impugnato la norma davanti alla Corte Costituzionale, ritenendola in contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento.

La Consulta ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità sollevate, ma lo ha fatto adottando un’interpretazione molto restrittiva: la norma regionale, insomma, viene salvata solo a patto di essere letta in un senso completamente diverso da quello che rischiava di assumere.

Obiezione di coscienza medici: cosa garantisce la legge 194

Il cuore della sentenza ruota attorno alla legge n. 194 del 1978, che disciplina l’interruzione volontaria di gravidanza in Italia. Quella legge riconosce ai professionisti sanitari il diritto di dichiarare la propria obiezione di coscienza in qualsiasi momento del rapporto di lavoro, senza subire conseguenze negative sulla carriera o sul trattamento economico.

È proprio questa caratteristica a rendere incompatibile, secondo i giudici costituzionali, l’idea di concorsi riservati ai non obiettori. Un medico assunto in quella veste potrebbe decidere di diventare obiettore in un secondo momento, vanificando l’obiettivo organizzativo che la Regione intendeva perseguire. Escludere chi esercita questo diritto già nella fase di selezione, invece, significherebbe trasformare una scelta morale in un requisito di accesso al pubblico impiego: una discriminazione che l’ordinamento non ammette.

Come garantire l’IVG senza escludere chi obietta

La Corte non si limita a dire cosa la Regione non può fare, ma indica anche le strade percorribili. L’ordinamento già prevede strumenti per assicurare l’effettività dei servizi IVG senza ricorrere a selezioni discriminatorie: la mobilità interna del personale, le convenzioni con altre strutture sanitarie, i rapporti con specialisti ambulatoriali. Meccanismi che permettono di coprire le aree funzionali scoperte rispettando al tempo stesso i diritti individuali.

La norma regionale, in quest’ottica, può incidere sull’organizzazione interna — ad esempio nell’assegnazione del personale alle singole unità operative — ma non può trasformarsi in un filtro all’ingresso nei concorsi pubblici.

Un equilibrio che le Regioni non possono toccare

La sentenza riafferma un bilanciamento già scritto nel diritto statale: da un lato la garanzia concreta del diritto all’interruzione volontaria di gravidanza, dall’altro il rispetto della libertà di coscienza dei sanitari. Sono due diritti che coesistono nell’ordinamento, e che le Regioni non possono mettere in contrasto intervenendo in autonomia sulle regole di accesso al pubblico impiego.

La Sicilia non potrà quindi percorrere quella strada. E il principio vale, implicitamente, per tutte le Regioni che avessero intenzione di seguire un percorso simile.

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