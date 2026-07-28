Nuovo stadio Barbera di Palermo, Rizzolo “È in gioco la credibilità della Sicilia”

Italpress Notizie Sicilia

di Italpress - 28 Lug 2026

PALERMO (ITALPRESS) – “Apprezziamo lo sforzo che l’amministrazione comunale, gli uffici e tutti i soggetti coinvolti stanno compiendo in queste ore per rispettare una scadenza decisiva. È un’accelerazione importante, che testimonia la consapevolezza del valore strategico di questo progetto”. Lo afferma il presidente di Sicindustria, Luigi Rizzolo, in merito all’iter della convenzione per il nuovo stadio Renzo Barbera.

“È altrettanto evidente – aggiunge – che un intervento di questa portata avrebbe meritato una programmazione tale da evitare una corsa contro il tempo. Oggi, però, non è il momento delle recriminazioni. È il momento della responsabilità. L’obiettivo comune deve essere quello di non perdere un’occasione che difficilmente si ripresenterà. Il nuovo Barbera non rappresenta soltanto un’infrastruttura sportiva. Siamo di fronte al più importante investimento privato programmato nel Mezzogiorno d’Italia, sostenuto da un gruppo internazionale come il City Football Group e accompagnato anche dalle risorse già stanziate dalla Regione Siciliana. Un progetto che può generare occupazione, nuove opportunità per le imprese, riqualificazione urbana e un significativo impatto economico sul territorio”.

“Auspichiamo quindi – dice Rizzolo – che il Consiglio comunale possa completare il proprio lavoro con senso delle istituzioni, garantendo un confronto serio e costruttivo, ma arrivando a una decisione nei tempi richiesti. Il rispetto delle regole è imprescindibile, così come la capacità delle istituzioni di dare risposte certe quando sono in gioco investimenti strategici. Questa vicenda va oltre Palermo e oltre la stessa candidatura agli Europei del 2032. In gioco c’è la credibilità della Sicilia come territorio capace di attrarre grandi investimenti. Ogni imprenditore che guarda alla nostra regione osserva non soltanto la qualità dei progetti, ma anche la capacità del sistema istituzionale di accompagnarli con procedure efficienti e decisioni tempestive. Da anni sosteniamo che la Sicilia debba diventare una terra sempre più attrattiva per gli investimenti. Quando un grande gruppo internazionale sceglie di scommettere sul nostro territorio, tutte le istituzioni hanno la responsabilità di dimostrare di essere all’altezza di quella fiducia. Perdere questa occasione significherebbe lanciare un messaggio negativo ben oltre i confini della città. Portarla a compimento, invece, rappresenterebbe un segnale di maturità, affidabilità e capacità di guardare al futuro”.

– Foto ufficio stampa Sicindustria-

(ITALPRESS).