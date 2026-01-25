Nuova frana a Niscemi. Schifani “Regione in campo, subito interventi per assistenza a sfollati”

Italpress Notizie Sicilia

CALTANISSETTA (ITALPRESS) – Nuova frana a Niscemi, nel Nisseno. Il movimento franoso ha interessato la strada provinciale SP10, nel tratto di collegamento con il centro abitato, in particolare in prossimità del quartiere Sante Croci, con un cedimento stimato di circa sei metri. La strada è stata chiusa al transito. E’ la seconda arteria viaria che viene interdetta, dopo una frana ha reso impraticabile nei giorni scorsi la provinciale 12. Le autorità di Protezione Civile siciliana hanno disposto, a scopo precauzionale, l’evacuazione di circa 500 persone residenti nelle aree esposte al rischio. Attualmente sono impegnati circa 70 volontari, provenienti dai territori limitrofi, con l’impiego di mezzi pick-up e attrezzature operative. Le squadre stanno assicurando l’assistenza alla popolazione evacuata. Su disposizione del direttore generale del Dipartimento regionale della Protezione civile, Salvo Cocina, è in corso il trasferimento da Palermo di centinaia di brandine destinate all’allestimento delle aree di accoglienza per gli sfollati presso il Palazzetto dello Sport “Pio La Torre”.

Cocina, in stretto raccordo con il presidente della regione Renato Schifani, si sta recando sui luoghi dell’evento per seguire direttamente l’evoluzione della situazione e coordinare le attività operative. Sul posto sono operativi anche i Vigili del fuoco, il sindaco di Niscemi, i tecnici comunali e i tecnici del Dipartimento regionale della Protezione civile.

Sono inoltre in corso, da parte dei tecnici comunali e del DRPC, rilievi e approfondimenti geologici finalizzati a verificare l’eventuale correlazione tra il fenomeno franoso in atto e quello verificatosi lo scorso 16 gennaio, che ha interessato l’area di Belvedere–Canale e la strada provinciale SP12.

Il sindaco Massimiliano Conti ha deciso la chiusura delle scuole per domani.

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, segue con la massima attenzione l’evolversi della situazione nella cittadina, dove la frana rischia di isolare il territorio. “Sono in stretto contatto -afferma – con il capo della nostra Protezione civile, Salvo Cocina, che si sta già recando sul posto per coordinare gli interventi necessari. La Regione è pronta a fare tutto il possibile per garantire la sicurezza dei cittadini, dare assistenza agli sfollati, molti a titolo precauzionale, e ripristinare al più presto i collegamenti viari”. E’ intervenuto anche il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci: “Seguo l’evoluzione del grave fenomeno franoso che sta interessando un intero quartiere di Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Le alterazioni del terreno si sono accentuate nelle ultime ore, probabilmente anche a causa delle piogge intense, ed è stato necessario evacuare alcune famiglie. Ho sentito il sindaco della cittadina, Massimiliano Conti, assicurando la massima collaborazione del governo Meloni e del nostro Dipartimento nazionale dí Protezione civile, che ha già disposto l’invio di un team di tecnici, a supporto del personale regionale e locale già attivo sul posto”.

