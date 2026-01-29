Niscemi, Musumeci “Stop al pagamento delle rate dei mutui”. Ciciliano “Evacuati quasi 1300 cittadini”. Esercito giunto sul posto per aiutare la comunità

Italpress Notizie Sicilia

ROMA (ITALPRESS) – “Avviare un’indagine amministrativa sulla frana di Niscemi? “Ci sto pensando, oggi ne parlerò in Consiglio dei ministri, credo che sia importante fare la cronistoria di quello che è accaduto negli ultimi 30 anni a Niscemi. Non si è intervenuti e vorrei capire se c’è stata una sottovalutazione della situazione. Escludo il dolo, però una ragione ci deve pur essere”. Così il ministro della Protezione civile Nello Musumeci, ospite a Rainews24.

“Come per tutte le calamità naturalmente c’è una sospensione, non un esonero, una sospensione del pagamento delle rate di mutuo, di ogni altra obbligazione – ha aggiunto il ministro – e poi stiamo lavorando con la collega Calderone anche per individuare quali e quanti ammortizzatori servono per quelle aziende, per sollevare quelle aziende che dovrebbero pagare i contributi per i dipendenti e che in questo contesto non potrebbero farlo perché inattive e non operative. Alcune misure credo che siano già alla firma del Dipartimento di Protezione Civile, quindi parliamo di ore, altre hanno bisogno di un provvedimento di legge ed è uno dei temi che affronteremo oggi pomeriggio al Consiglio dei ministri”.

“E’ un aggiornamento in costante evoluzione, fino a quando non si ferma la frana la linea del fronte continua ad arretrare verso il centro abitato e quindi l’area rossa è destinata ad allargarsi se il fenomeno non dovesse arrestarsi. Ora pensiamo già al dopo perché l’irreparabile è già già avvenuto. Per il governo nazionale, per la Protezione civile, è importante intanto consentire alle famiglie che sono state costrette ad allontanarsi, molte delle quali non potranno più tornare nelle loro case, offrire loro la possibilità di avere presto un tetto dignitoso, un appartamento”, ha concluso Musumeci.

CICILIANO “LA FRANA ARRETRA VERSO IL CENTRO CITTADINO”

“La frana è ancora attiva ed è proprio per questo che la fascia di rispetto dei 150 metri, a mano a mano che il fronte di frana continua a cadere, arretra verso il centro cittadino. Questa fascia di rispetto di carattere precauzionale arretra ogni qual volta il coronamento della frana entra dentro la città”. Così il capo dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano, ospite al programma Start di Sky TG24.

“All’interno di questa fascia di 150 metri sono stati evacuati 1276 cittadini di Niscemi, pari a 500 nuclei familiari. Queste persone ovviamente, in maniera precauzionale, sono state allontanate. All’interno di queste persone ci saranno coloro i quali non potranno mai più tornare nelle proprie case” – ha proseguito Ciciliano – Si tratta di case che “non solo non potranno più essere ripopolate ma andranno distrutte, sempre che l’arretramento della frana non ci pensi da sola. Già adesso è necessario pensare a una re-localizzazione di questi cittadini e una delle cose più importanti è farlo in maniera partecipata perché la forzatura nell’identificazione di una zona non va bene perché è necessario che i cittadini partecipano in maniera attiva a questa nuova identità della città”, ha detto.

I cittadini che risiedono fuori dalla zona rossa dovrebbero lasciare le proprie case? “Assolutamente no. Il centro di Niscemi, anche se costruito sulla piana, è assolutamente in zona sicura. Quello che si sta facendo adesso è il ripristino della distribuzione del gas che per motivi di sicurezza era stata interrotta”, ha concluso.

ESERCITO GIUNTO SUL POSTO, CROSETTO “DIFESA AL FIANCO POPOLAZIONE”

Emergenza frana a Niscemi (CL). La Difesa è al fianco della popolazione. E’ quanto si legge in un post su X del Ministero della Difesa. Il Ministro Guido Crosetto ha garantito la massima disponibilità all’impiego di mezzi e personale militare per portare aiuto e assistenza alla popolazione di Niscemi, si legge ancora nel post. Su richiesta della Prefettura di Caltanissetta, l’Esercito è giunto sul posto per aiutare la comunità colpita dalla profonda frana che ha interessato la collina verso la piana di Gela. Personale e mezzi del Genio garantiranno la viabilità e i collegamenti stradali con l’abitato, realizzando percorsi alternativi e ripristinando la viabilità delle strade secondarie, per consentire ai residenti di muoversi in sicurezza e assicurare la continuità delle attività economiche locali. “Anche questo è Difesa, al servizio del Paese nelle emergenze e nelle calamità, con interventi concreti a favore della popolazione”, così il Ministro Guido Crosetto.

