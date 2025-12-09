Nautica, Atene ospita l’eccellenza siciliana all’International Boat Show

Italpress Notizie Sicilia

PALERMO (ITALPRESS)- La Sicilia ha confermato la propria eccellenza nel settore nautico con la partecipazione all’Athens International Boat Show, una delle fiere più importanti del Mediterraneo, che si è svolta presso la capitale greca e ha rappresentato un’opportunità unica per le aziende dell’isola di farsi conoscere su scala internazionale, presentando non solo le proprie imbarcazioni ma anche la capacità di innovare e di sviluppare prodotti di alta qualità.

La partecipazione siciliana, supportata dal Dipartimento delle Attività Produttive della Regione Siciliana, ha visto un gruppo selezionato di imprese del comparto nautico, ciascuna specializzata in diversi ambiti, offrendo così una panoramica completa della filiera nautica regionale. Tra i partecipanti

Trimarchi Cantiere Nautico, Lilybaeum Yacht, Gpa, Spx Rib, Eolo Marine, Icon marine, Nautica Service, Sg Boats, Sea Way, Acm, Marina di balestrate, Aqua Element Diving Center di Mario Aiello, Lascatutto Boating Consulting, Allegra & co.

Le aziende hanno usufruito di uno spazio espositivo comune, opportunamente progettato per valorizzare il marchio Sicilia e garantire visibilità e attrattività agli stand, che sono stati allestiti in modo da evidenziare le caratteristiche distintive di ciascun prodotto, mettendo in risalto design, qualità dei materiali, tecnologie avanzate e soluzioni innovative pensate per migliorare la sicurezza, l’efficienza e il comfort delle imbarcazioni.

Durante la fiera, le imprese siciliane hanno avuto modo di presentare le proprie novità, illustrando non solo le caratteristiche tecniche dei modelli esposti ma anche le strategie di sviluppo e internazionalizzazione.

L’International Boat Show di Atene ha rappresentato una vetrina strategica per consolidare relazioni commerciali già esistenti e per avviarne di nuove, offrendo agli espositori la possibilità di raccogliere ordini diretti, richieste di preventivo e proposte di collaborazione, favorendo al contempo un confronto costruttivo con realtà internazionali, lo scambio di esperienze e l’osservazione delle tendenze più recenti in ambito nautico, comprese soluzioni sostenibili ed eco-compatibili.

Le imprese partecipanti hanno avuto l’occasione di confrontarsi con altre realtà del settore provenienti da diversi Paesi, osservando soluzioni tecnologiche avanzate e modelli di business innovativi, e hanno potuto illustrare progetti futuri, strategie di sviluppo internazionale e linee di prodotto di alta gamma, dimostrando la capacità del comparto siciliano di competere su scala globale senza rinunciare alla propria identità e al know-how tradizionale.

Grazie a questa esperienza, le aziende hanno consolidato la propria presenza nel mercato europeo, avviando collaborazioni strategiche e acquisendo visibilità presso operatori, buyer e investitori interessati al Mediterraneo come hub nautico, mentre la partecipazione collettiva ha permesso di creare un’immagine coordinata della Sicilia, valorizzando il brand territoriale attraverso l’uso di stand curati, materiali promozionali coordinati e attività di comunicazione mirate, che hanno reso evidente la qualità e la professionalità dei partecipanti.

Inoltre, la fiera ha offerto momenti di formazione e aggiornamento grazie a workshop e conferenze, che hanno trattato temi come innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale, tendenze del mercato internazionale e nuove opportunità per il turismo nautico, consentendo alle imprese siciliane di acquisire conoscenze preziose per adattarsi alle esigenze di un mercato in continua evoluzione e per rafforzare il proprio posizionamento competitivo.

La presenza siciliana all’International Boat Show di Atene ha quindi rappresentato non solo un’occasione commerciale, ma anche un momento di valorizzazione culturale e tecnologica, mettendo in risalto la capacità dell’isola di creare prodotti di eccellenza, di promuovere l’artigianato nautico locale e di interagire con interlocutori internazionali, consolidando così la propria reputazione come terra di innovazione, tradizione e competenza tecnica.

