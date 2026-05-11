Nascondeva in casa 2,5 chili di marijuana, arrestato un 33enne a Catania

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di Italpress - 11 Mag 2026

CATANIA (ITALPRESS) – A Catania, un uomo di 33 anni è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio: in casa nascondeva 2,5 chili di marijuana.

Nel corso dell’attività di controllo, i poliziotti in via Sebastiano Catania hanno notato due uomini a bordo di uno scooter fermi sul margine della carreggiata. Riconosciuti come due pregiudicati della zona, già coinvolti in traffici di stupefacenti, i poliziotti li hanno fermati per un controllo.

Dopo aver richiesto ai due i documenti d’identità, gli agenti hanno avvertito insofferenza e nervosismo nel 33enne, e così hanno esteso la perquisizione l’abitazione e alle sue pertinenze, compreso il giardino circostante, trovando complessivamente due chili e mezzo di marijuana.

Nel corso dell’attività, eseguita con il supporto delle unità cinofile antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, i poliziotti hanno trovato, innanzitutto, all’interno di un casotto di pertinenza adibito a deposito attrezzi, due buste in cellophane trasparente, in cui erano custoditi, rispettivamente, poco meno di 1 chilogrammo e circa 250 grammi di marijuana ed una busta più piccola, in plastica trasparente, contenente circa 80 grammi di marijuana.

Nello stesso casotto, gli agenti hanno trovato anche una bilancia di precisione e materiale per il confezionamento, in particolare carta stagnola, pellicola per alimenti, confezioni di cellophane vuote uguali a quelle con cui era confezionata parte della droga rinvenuta e buste di plastica trasparenti per alimenti uguali a quella con cui era confezionata la parte minore della sostanza trovata.

Proseguendo nella perquisizione, sotto una ringhiera posta sul retro dell’abitazione, alla base di un albero ivi piantato, sono state trovate altre due buste in cellophane trasparente contenenti all’interno, rispettivamente, 1 chilo e 100 grammi e 80 grammi di marijuana, oltre ad altro materiale di confezionamento. Il 33enne è stato arrestato e trasferito nel carcere di piazza Lanza.

-Foto ufficio stampa Polizia di Stato-

(ITALPRESS).