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Mondello, Lagalla presenta il piano: un milione per pulizia e sicurezza

di Federico Conti - 29 Apr 2026





Il Comune di Palermo non è parte in causa nella questione giudiziaria che riguarda la gestione di Mondello. Il contenzioso oppone la Regione Siciliana alla società Italo Belga davanti al Consiglio di Giustizia Amministrativa. Ma il Comune ha delle responsabilità verso i cittadini che intende onorare.

Lo ha detto il sindaco Roberto Lagalla in conferenza stampa a Palazzo Palagonia, presentando un piano straordinario di interventi per il litorale. Il costo stimato è di circa un milione di euro. L’obiettivo è che sia operativo entro la prima metà di maggio, la stessa data in cui il Cga è atteso a pronunciarsi nel merito sulla concessione decaduta all’Italo Belga.

Mondello: cosa prevede il piano

Sul fronte ambientale sono previsti la rimozione e il riutilizzo della posidonia, l’accesso per i disabili e postazioni dedicate alla pulizia dell’arenile. Rap e Reset garantiranno tre cicli giornalieri di svuotamento cestini da Valdesi alla piazza di Mondello.

Sul fronte della sicurezza: pattugliamenti quotidiani della Polizia municipale fino al 31 maggio, in tenuta estiva, con rinforzi nei weekend e nelle ore serali. A mare saranno collocate boe di segnalazione, attivate unità cinofile con coordinamento radio e una moto d’acqua per il controllo del litorale. Sarà attivo anche un servizio di soccorso e salvataggio in convenzione con un’associazione.

Il contesto

La Regione ha sospeso le procedure di gara per l’assegnazione dei 13 mini-lotti in cui era stato suddiviso il litorale, in attesa dell’udienza del 14 maggio. Il Comune si è trovato a gestire un’area di demanio marittimo regionale senza un quadro concessorio definito. Nel 2025 Palermo ha superato i due milioni di turisti, il 69% stranieri.