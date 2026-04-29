Economia

Balneari, commissione Bilancio del Senato boccia la proroga Lega

di Andrea Scarso - 29 Apr 2026





La commissione Bilancio del Senato ha cassato l’emendamento proposto dalla Lega al decreto Commissari che prorogava le concessioni balneari fino al 30 settembre 2030 nelle zone colpite da erosione costiera e maltempo, in particolare Calabria, Sardegna e Sicilia, colpite dal ciclone di gennaio 2026.

La proposta aveva ricevuto il via libera dalla commissione Ambiente, ma è stata bloccata in Bilancio per mancanza di coperture finanziarie, dopo il parere contrario del ministero dell’Economia. Le concessioni restano in scadenza al settembre 2027, data a partire dalla quale scatteranno le gare previste dalla direttiva Bolkestein.