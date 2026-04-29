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Economia

Balneari, commissione Bilancio del Senato boccia la proroga Lega

di Andrea Scarso -




La commissione Bilancio del Senato ha cassato l’emendamento proposto dalla Lega al decreto Commissari che prorogava le concessioni balneari fino al 30 settembre 2030 nelle zone colpite da erosione costiera e maltempo, in particolare Calabria, Sardegna e Sicilia, colpite dal ciclone di gennaio 2026.

La proposta aveva ricevuto il via libera dalla commissione Ambiente, ma è stata bloccata in Bilancio per mancanza di coperture finanziarie, dopo il parere contrario del ministero dell’Economia. Le concessioni restano in scadenza al settembre 2027, data a partire dalla quale scatteranno le gare previste dalla direttiva Bolkestein.

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