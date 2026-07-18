Mirri lancia il Palermo “Obiettivo Serie A, dobbiamo vincere”

Italpress Notizie Sicilia

di Italpress - 18 Lug 2026

SANTA CRISTINA VALGARDENA (ITALPRESS) – Il presidente del Palermo, Dario Mirri, ha parlato dal ritiro di Santa Cristina Valgardena tracciando un quadro a tutto tondo della situazione rosanero. Dalle ambizioni per la nuova stagione al progetto del nuovo stadio, passando per il mercato e le voci circolate nelle ultime settimane sulla società, il numero uno del club ha ribadito la volontà di riportare il Palermo in Serie A. Il messaggio più netto riguarda proprio gli obiettivi sportivi. Mirri non ha lasciato spazio a interpretazioni: il traguardo è la promozione e, dopo diversi campionati chiusi con delusioni, ritiene sia arrivato il momento di trasformare le parole in risultati concreti. “Poche parole, se ne vanno tante, ora servono i fatti. Siamo tutti sotto osservazione. L’obiettivo è la Serie A, inutile nasconderci. Il tempo l’abbiamo avuto, prima era un’opportunità, ora è un limite. Dobbiamo e vogliamo vincere. Vuole vincere Inzaghi, vuole vincere Gardini, vuole vincere Osti e vogliamo vincere tutti noi. Dobbiamo farlo con umiltà e cattiveria agonistica. Non abbiamo più tempo”.

Tra gli argomenti affrontati anche quello legato al restyling del Renzo Barbera. Mirri ha confermato che il percorso amministrativo procede e ha rivolto un ringraziamento alle istituzioni coinvolte. “Il sindaco ha dimostrato ancora una volta quanto sia importante questo progetto per tutti i palermitani. La Regione, il presidente Schifani, aveva dato un segnale concreto. E’ un’opportunità per tutti. Lunedì ci sarà un incontro e ci aspettiamo la chiusura della conferenza decisoria. Poi inizieremo il percorso per la concessione di 90 anni”.

Non è mancato un passaggio sulle ricostruzioni giornalistiche che, secondo il presidente, hanno alimentato polemiche infondate attorno al club. Mirri ha difeso con decisione la solidità della società e del progetto City Football Group, respingendo le indiscrezioni circolate nelle scorse settimane. “Giornalisti importanti hanno raccontato cose che non esistono. Capisco che per un clic vale tutto, ma si sono dette cose incommentabili. La spiegazione? Siamo una grande società, in Australia hanno scelto noi insieme a Milan, Inter e Juventus. Qualcuno ci invidia e vuole destabilizzarci. I tifosi non meritano questo tentativo maldestro”.

Capitolo mercato e rosa. Mirri ha spiegato che la questione dei rinnovi contrattuali, compresi quelli di Jacopo Segre e Pietro Ceccaroni, sarà affrontata in un secondo momento. Sul centrocampista ha aggiunto: “Il calcio ti pone davanti a dei bivi. Poi resta il Palermo, speriamo anche con Jacopo Segre. Ma alcune cose non stanno nelle volontà nostre né sue. C’è un grande affetto, questo è sicuro”.

Parole di fiducia anche nei confronti di Claudio Gomes, che il presidente ha visto particolarmente motivato in questa fase della preparazione. “Sa di dover dare qualcosa in più e si vede già in campo. E’ un buon segnale”.

Infine, uno sguardo alla tournée australiana e al lavoro estivo della squadra. Mirri ha spiegato che il Palermo ha scelto di affrontare un calendario ricco di amichevoli per arrivare nelle migliori condizioni possibili all’inizio del campionato, pur consapevole dei rischi che questo tipo di programma comporta. “Vogliamo giocare tanto anche nelle amichevoli, pur sapendo che rappresentano un rischio. È una scelta fatta per arrivare pronti all’inizio del campionato. In Australia ci aspetta una grande comunità di tifosi e vogliamo regalare loro una gioia”.

In conclusione, il presidente ha rivolto un pensiero a Silvio Baldini, colpito dal grave lutto per la scomparsa della figlia Valentina. “Il mio ricordo, a nome di tutti i palermitani che adorano Silvio Baldini, è per Valentina, che è stata per tutta la sua vita il motore di Silvio e della sua adorata moglie Paola. Con immenso e infinito affetto”.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).