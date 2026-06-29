Messina, 15enne muore dopo essere stata investita da una moto a Torre Faro. Arrestato per omicidio stradale il ventenne alla guida

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di Italpress - 29 Giu 2026

MESSINA (ITALPRESS) – Tragedia nella tarda serata di ieri a Torre Faro, dove una ragazza di 15 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da una moto in via Circuito. L’incidente è avvenuto poco dopo le 23 nei pressi del locale Peloro Games e dell’ufficio postale. La giovane è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata d’urgenza in ospedale, ma è deceduta durante il tragitto a causa delle gravi ferite riportate.

Ed è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale il ventenne alla guida della moto coinvolta nell’incidente in cui ha perso la vita la quindicenne Giulia Scimone. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo mentre stava effettuando una manovra azzardata. Disposti gli accertamenti alcolemici e tossicologici, i cui esiti sono ancora attesi.

Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

Nei filmati, registrati intorno alle 23.30 in via Circuito, si osserva un intenso passaggio di motocicli. Pochi istanti dopo si verifica il violento impatto che è costato la vita alla giovane. Le immagini mostrano anche i numerosi ragazzi che, subito dopo l’incidente, escono dai locali vicini e si precipitano sul luogo della tragedia nel tentativo di prestare i primi soccorsi.

I video sono ora al vaglio degli inquirenti e rappresentano un elemento importante nell’attività investigativa avviata per accertare l’esatta dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità.

– foto xr6/Italpress –

(ITALPRESS).