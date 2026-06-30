Incendi in provincia di Palermo, le fiamme avvolgono Monte d’Oro

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di Italpress - 30 Giu 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Un incendio è divampato nel primo pomeriggio nei pressi di Montelepre, in provincia di Palermo: le fiamme hanno avvolto la zona di Monte d’Oro arrivando quasi fino alla cima, a 600 metri d’altezza, e si è reso necessario l’intervento di un elicottero per circoscriverne il raggio d’azione. Altri incendi sono stati segnalati nei pressi di Monreale, Partinico, Bolognetta e tra Alcamo e Castellammare del Golfo.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).