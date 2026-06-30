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La fuga dei giovani dalla Sicilia: un’emorragia demografica che svuota l’isola

di Edoardo Gentile - 30 Giu 2026





Il dibattito sullo stato economico della Sicilia si arricchisce di un capitolo drammatico che mette in discussione le sorti della regione. Mentre vengono celebrati i segnali di ripresa economica, l’analisi dei flussi demografici restituisce l’immagine di un territorio che continua a perdere la sua risorsa più preziosa, le nuove generazioni. Una recente indagine condotta dalla Cgil Sicilia, basata sulla rielaborazione meticolosa dei dati Istat, rivela che tra il 2019 e il 2026 ben 96.328 residenti di età compresa tra i 18 e i 35 anni hanno abbandonato l’isola. Questa cifra impressionante corrisponde al 9,6% dell’intera popolazione giovanile regionale, passata in un soffio da oltre un milione di unità a meno di 940 mila.

Le statistiche evidenziano come la contrazione non sia un fenomeno uniforme, ma colpisca con particolare ferocia determinate fasce anagrafiche e specifiche aree geografiche. Il picco negativo si registra nella fascia d’età tra i 28 e i 30 anni, dove la flessione tocca la soglia del 15%. Anche il monitoraggio a breve termine mostra una costante perdita di vitalità, dato che tra il 2025 e il 2026 la Sicilia ha perso altri 1.359 residenti in quella stessa fascia verde. I picchi di partenze nell’ultimo anno si concentrano tra i trentunenni e i trentadue anni, oltre a coinvolgere in modo significativo i giovanissimi appena maggiorenni e i ventenni.

Il segretario generale del sindacato, Alfio Mannino, ha espresso una dura condanna verso le attuali politiche regionali, sottolineando la gravità di questi flussi migratori. Secondo il leader sindacale, si tratta di “Numeri che confermano la continua emorragia delle forze più fresche della società siciliana che scelgono o sono costrette a emigrare in cerca di migliori opportunità di vita e di lavoro”. Tra le cause principali spicca la migrazione universitaria, con circa 30 mila studenti che ogni anno scelgono gli atenei del Settentrione per completare il proprio percorso formativo, spesso senza fare più ritorno.

L’analisi territoriale della Cgil Sicilia mette in luce una profonda disparità tra le diverse province. In termini assoluti, l’impatto maggiore si avverte nei grandi centri urbani, con Palermo, Catania e Messina che insieme registrano una perdita complessiva di 61.280 giovani residenti. Se invece si esamina il fenomeno in termini percentuali, sono i territori dell’entroterra a subire lo spopolamento più devastante. La provincia di Enna si colloca al vertice di questa triste classifica, avendo visto svanire il 14,32% della propria quota giovanile, seguita a breve distanza da Caltanissetta con una flessione del 12,29% e da Agrigento con l’11,80%. Anche Messina subisce una contrazione dell’11,84%, mentre le province di Palermo, Trapani, Catania, Siracusa e Ragusa registrano cali significativi seppur di entità variabile.

Un parziale freno a questa desertificazione demografica arriva dall’immigrazione internazionale. Nello stesso arco temporale, la presenza di cittadini stranieri residenti nella stessa fascia d’età è aumentata di 5.294 unità, segnando un incremento dell’8,28%. L’apporto della popolazione straniera si concentra prevalentemente tra i 21 e i 29 anni, mostrando dinamiche straordinarie in aree come la provincia di Ragusa, dove l’indicatore è salito del 27,06%, o a Messina, dove un incremento del 28,10% ha permesso di mitigare la flessione complessiva della popolazione giovanile.

La critica sindacale si sposta poi sul piano politico e della gestione delle risorse pubbliche. La carenza di infrastrutture dedicate al diritto allo studio, la scarsità di alloggi universitari e l’assenza di tutele strutturali per l’accesso al mercato del lavoro locale vengono indicate come le vere cause del fallimento sociale della regione. In merito alla narrazione istituzionale incentrata sulla crescita macroeconomica, Alfio Mannino commenta che “Il governo regionale parla di aumento del Pil, ma cantare vittoria quando i dati dell’emigrazione giovanile e dello spopolamento soprattutto delle aree interne non cambiano è fuor di luogo e velleitario, pura propaganda”. Le conclusioni dello studio lasciano intendere che, senza una radicale inversione di tendenza negli investimenti per il welfare e l’occupazione giovanile, la Sicilia rischia di compromettere irreparabilmente il proprio futuro produttivo e sociale.