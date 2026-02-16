Attualità

Giorgia Meloni torna in Sicilia per visitare Niscemi

di Andrea Scarso - 16 Feb 2026





La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è tornata oggi in Sicilia per verificare da vicino la situazione nelle aree colpite dal ciclone Harry, che nelle scorse settimane ha causato danni e criticità diffuse. La prima tappa della visita è stata Niscemi, uno dei comuni maggiormente interessati dagli effetti del maltempo.

Accompagnata dal capo del Dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano, la premier ha avviato una nuova ricognizione sul territorio, a distanza di pochi giorni dal primo sopralluogo effettuato lo scorso 28 gennaio.

All’arrivo a Niscemi, Meloni è stata accolta dal sindaco Massimiliano Conti. La visita è proseguita nella cosiddetta “zona rossa”, l’area maggiormente colpita dalla frana che ha costretto numerose famiglie a lasciare le proprie abitazioni.

Dopo il sopralluogo, la presidente del Consiglio ha raggiunto il Municipio, dove ha incontrato un gruppo di cittadini sfollati. Un momento di confronto diretto, volto a raccogliere testimonianze e a fare il punto sulle esigenze più urgenti, tra assistenza, messa in sicurezza e tempi per il rientro nelle case.

La presenza del governo sul territorio, spiegano fonti istituzionali, punta a garantire un monitoraggio costante dell’emergenza e a rafforzare il coordinamento tra amministrazioni locali e strutture nazionali, mentre proseguono le attività di supporto alle popolazioni colpite dal ciclone Harry.

