Mangia’s lancia il progetto “Costa Ragusa”, maxi investimento in Sicilia

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di Italpress - 15 Giu 2026

RAGUSA (ITALPRESS) – Svolta per lo sviluppo turistico della Sicilia sud-orientale. Mangia’s ha presentato il progetto integrato “Costa Ragusa”, un piano di ospitalità per trasformare l’area in una meta internazionale attiva tutto l’anno. L’operazione, che prevede uno dei più importanti investimenti nel settore ricettivo in Italia, punta su un modello contemporaneo che unisce lusso, sport e benessere.

Il nuovo polo prenderà forma lungo il litorale tra il Parco Archeologico di Kamarina, Scoglitti, Marina di Ragusa e la Val di Noto. Le prime tappe del piano saranno l’apertura, il 1° luglio, del 5 stelle full all-inclusive Mangia’s Costa Ragusa Borgo (433 soluzioni tra camere, suite e ville) e, il 1° agosto, del 5 stelle lusso Icona’s Costa Ragusa Resort (105 camere e suite). In una fase successiva il progetto si amplierà con il rilancio del Donnafugata Golf Resort, strategico per intercettare i flussi esteri ad alta capacità di spesa.

Il programma di riqualificazione prevede il recupero di strutture esistenti, la creazione di nuovi servizi e il potenziamento dei collegamenti, sfruttando il ruolo degli aeroporti di Comiso e Catania. Lo sport (dal tennis al golf, fino a padel e pickleball) sarà uno dei motori principali per destagionalizzare i flussi.

“Costa Ragusa nasce dalla visione di rivelare una Sicilia autentica e alternativa ai percorsi convenzionali”, dichiara Marcello Mangia, Presidente e CEO di Mangia’s. “L’obiettivo è costruire una destinazione viva tutto l’anno, capace di generare valore concreto per l’economia locale, incrementare l’occupazione e rafforzare la competitività della regione sui mercati esteri”.

– Foto ufficio stampa Mangia’s –

(ITALPRESS).