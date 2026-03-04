Mafia, confiscati beni a uno dei principali fiancheggiatori del boss Messina Denaro

Italpress Notizie Sicilia

PALERMO (ITALPRESS) – I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno confiscato beni riconducibili a uno dei principali fiancheggiatori di Matteo Messina Denaro. Il provvedimento, disposto dal Tribunale di Trapani – Sezione Misure di Prevenzione, fa seguito al sequestro eseguito a marzo del 2025. La confisca, in particolare, ha riguardato l’appartamento di Campobello di Mazara utilizzato come ultimo covo del latitante e l’auto di cui il boss si serviva per i suoi spostamenti. Il Tribunale ha inoltre applicato nei confronti del fiancheggiatore la misura della sorveglianza speciale per la durata di quattro anni, accompagnata dall’obbligo di soggiorno nel comune di residenza.

