LND Sicilia, siglato l’acquisto della nuova sede della Delegazione provinciale di Agrigento

Italpress Notizie Sicilia

di Italpress - 05 Mar 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Continua il percorso di patrimonializzazione avviato dal Comitato regionale Sicilia della Figc-Lnd. A undici anni dall’apertura della nuova sede regionale a Ficarazzi e ad appena due anni dall’acquisto della nuova e funzionale sede di Caltanissetta, si aggiunge quella di Agrigento. Oggi, presso lo studio del notaio Montante, è stato sottoscritto l’acquisto della nuova sede della Delegazione provinciale di Agrigento. Alla stipula dell’atto di vendita erano presenti per la parte venditrice L’Italserramenti Srl, rappresentata dal proprietario, Grisafi, e per la parte acquirente la Lnd Sicilia Srl Unipersonale, rappresentata dal presidente Sandro Morgana.

“Prosegue l’attività di patrimonializzazione del nostro Comitato Regionale Sicilia: un percorso che, dopo l’acquisto della sede regionale di Ficarazzi e quella di Caltanissetta, ha l’obiettivo di dotare con il tempo tutte le Delegazioni provinciali di una sede di proprietà, eliminando in questo modo i costi dei canoni di locazione – ha sottolineato il massimo dirigente regionale della Lnd Sicilia -. Un lavoro in progress che sta dando i suoi frutti: questa mattina, con grande soddisfazione e piacere, abbiamo definito tutto per l’acquisto della sede di Agrigento: un locale nuovo situato nella zona industriale della città dei templi”.

Con il presidente del Comitato regionale Sicilia Sandro Morgana erano inoltre presenti il presidente onorario Santino Lo Presti, il consigliere regionale Luigi Gentile, e Angelo Caramanno, delegato provinciale di Agrigento, oltre a Vincenzo Comparato direttore della Banca Intesa di Caltanissetta che ha concesso il mutuo.

– Foto ufficio stampa LND Sicilia –

