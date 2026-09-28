L’assessore Scarpinato ritira la proposta del Piano paesaggistico della Città metropolitana di Palermo

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di Italpress - 28 Set 2026

PALERMO (ITALPRESS) – “A conferma della nostra totale e costante disponibilità all’ascolto e al dialogo, abbiamo deciso di ritirare l’attuale proposta del Piano paesaggistico della Città metropolitana di Palermo per consentire ulteriori e necessari approfondimenti”. Lo ha detto l’assessore regionale ai Beni culturali e all’Identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato.

“Si tratta di una scelta precisa – prosegue l’esponente del governo regionale – adottata per venire concretamente incontro alle esigenze dei sindaci e delle comunità locali. Vogliamo dare ai territori l’opportunità e i tempi adeguati per esprimere al meglio le loro istanze, affinché la redazione di questo strumento strategico sia il frutto di una reale e proficua condivisione istituzionale”. “Questo nuovo e più ampio spazio di confronto – conclude Scarpinato – non muta tuttavia la nostra bussola: ogni passaggio normativo continuerà a muoversi nel pieno e assoluto rispetto delle regole, mantenendo come principio saldo e irrinunciabile la massima tutela e salvaguardia del nostro inestimabile patrimonio paesaggistico”.

SCHIFANI “BENE IL RITIRO DELLA PROPOSTA”

“Apprezzo la decisione dell’assessore Scarpinato, che va nella direzione auspicata da tempo da Palazzo d’Orléans. Il piano paesaggistico deve nascere dal confronto con i sindaci e le comunità locali, tenendo insieme la tutela del territorio e le esigenze di chi lo vive. Alla luce del ritiro della proposta, la riunione che avevo convocato per questo pomeriggio è annullata”. Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

– Foto Regione Siciliana –

(ITALPRESS).