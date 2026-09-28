La Regione Siciliana presenta un nuovo avviso da 5 milioni per la riqualificazione dei beni confiscati / Video

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di Italpress - 28 Set 2026

PALERMO (ITALPRESS) – L’assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro della Regione Siciliana ha presentato il nuovo avviso per la riqualificazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Cinque milioni di euro di risorse complessive alle quali i Comuni potranno attingere, con un contributo massimo di 300mila euro, per la presentazione di progetti che rifunzionalizzino tali beni confiscati dandogli uno scopo sociale e di inclusione.

“Questo intervento nasce dalla volontà di trasformare i beni confiscati alla criminalità in servizi per i siciliani al fine di poterli utilizzare per scopi sociali e di inclusione”, dice l’assessore Nuccia Albano, che ricorda anche il lavoro di Giovanni Falcone nelle indagini sui patrimoni mafiosi: “Falcone è il padre di tutto questo – ha sottolineato – perché ha orientato le indagini sui patrimoni dei mafiosi, colpendoli e facendo sì che la Regione se li ritrovasse per poterli sfruttare ai fini sociali. Ritengo – precisa l’assessore – che ci saranno molti sindaci che presenteranno progetti per ristrutturazione e adeguamento di questi beni al fine di consegnarli alla società”.

L’avviso prevede tempi e modalità precise per la presentazione delle istanze. Le domande dovranno pervenire attraverso il sito della Regione entro le ore 12:00 del quarantacinquesimo giorno dalla presentazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale.

Gli enti locali dovranno prevedere l’adeguamento dei beni, destinandoli a servizi sociali e socio-assistenziali, così come deciso in commissione antimafia dove “ci siamo confrontati – conclude l’assessore Albano – sul criterio di premialità di questo avviso, che varrà per i Comuni da zero a 100mila abitanti”.

– Foto xi6/Italpress –

(ITALPRESS).