“L’anno che verrà” il 31 dicembre in diretta da Palermo, la Regione Siciliana e la Rai firmano la convenzione per il biennio 2026/2027

Italpress Notizie Sicilia

di Italpress - 20 Apr 2026

ROMA (ITALPRESS) – La Sicilia sulle reti Rai per proporsi nel prossimo biennio, con le sue bellezze naturali e monumentali, a milioni di telespettatori in Italia e nel mondo. E’ quanto si legge in una nota della Rai. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani e l’amministratore delegato di Rai Com, Giuseppe Sergio Santo, hanno firmato stamattina a Palazzo d’Orleans la convenzione per la realizzazione di una campagna di comunicazione sulle reti Rai per il biennio 2026/27.

In questi due anni, la Sicilia sarà protagonista di interventi di comunicazione all’interno di vari programmi televisivi, radiofonici e digitali in tutti i canali e le piattaforme della Rai e di eventi sul territorio. Inoltre, il tradizionale programma di fine anno, “L’anno che verrà”, in onda il 31 dicembre in prima serata su Rai 1, nelle due prossime edizioni sarà realizzato e trasmesso da una località siciliana proposta dalla Regione e condivisa con la tv di Servizio pubblico. Quest’anno sarà Palermo il palcoscenico dal quale sarà salutato il 2026 e festeggiato l’arrivo del 2027.

“Un invito a venire a visitare la Sicilia – ha detto Schifani – ribadito per due anni, attraverso le trasmissioni della Rai. La nostra regione sarà protagonista di programmi di grande audience e diventerà scenario degli spettacoli di fine anno del 2026 e del 2027, seguiti da milioni di spettatori. Abbiamo scelto la tv di Stato per raggiungere un target variegato, di tutte le generazioni e in tutto il paese per diffondere un messaggio fatto di immagini che raccontino una storia di bellezza, di cultura e di culture, di bontà gastronomiche e di umanità di noi siciliani. La nostra isola si è già affermata come regina e palcoscenico ideale di fiction e opere cinematografiche e televisive, diventate un volano di attrazione turistica, anche con il significativo sostegno della Regione. Per questo, quella avviata con la Rai è una collaborazione nella quale crediamo molto per fare crescere ancora di più il turismo e l’economia e affermare ancora di più l’immagine della Sicilia. Sono convinto che diventerà il biglietto da visita di una terra di accoglienza e di pace e che guarda al futuro con ottimismo”.

IL VIDEO

“La firma di questa convenzione è frutto di un lungo lavoro tra Regione Siciliana e noi di Rai Com per conto di Rai – ha dichiarato l’amministratore delegato di Rai Com Sergio Santo – e si inserisce negli obiettivi di valorizzazione del territorio. Palermo, ambita meta turistica e culturale, con il suo fascino millenario sarà protagonista di una grande serata seguita ogni anno da milioni di telespettatori. Ma la convenzione, attraverso le diverse strutture e direzioni Rai, avrà il compito di promuovere e valorizzare ogni angolo di questa terra ricca di storia”.

IL VIDEO

La Sicilia apparirà in trasmissioni televisive come Ballando con le stelle, Camper, Unomattina, Linea verde, È sempre mezzogiorno e Geo, attraverso “cartoline” o spazi dedicati. È prevista la trasmissione in diretta su Rai Sport della finale della prossima Coppa degli assi, dal campo di equitazione della Favorita a Palermo. Dell’isola si parlerà anche nelle più seguite trasmissioni radiofoniche, su RaiPlay e in trasmissioni dedicate al pubblico all’estero come “Italiana”, il programma realizzato da Rai Com per promuovere le eccellenze italiane nel mondo.

-Foto Regione Siciliana-

(ITALPRESS).