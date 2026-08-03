La DIA confisca immobili e terreni a un’impresa edile nel Messinese

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di Italpress - 03 Ago 2026

MESSINA (ITALPRESS) – La Direzione Investigativa Antimafia di Messina ha eseguito un provvedimento di confisca emesso dalla Procura Generale nei confronti di un’impresa operante nel settore edile, riconducibile a soggetti condannati in via definitiva per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte in concorso. La confisca ha interessato diverse unità immobiliari e un terreno situati in provincia di Messina. Tra i destinatari del provvedimento figura anche Vincenzo Pergolizzi, già coinvolto nell’operazione “Terzo Livello”.

L’attività investigativa, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Messina, aveva già portato in passato all’applicazione di misure cautelari personali e patrimoniali. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’impresa aveva accumulato debiti tributari per centinaia di migliaia di euro e i titolari avrebbero trasferito fraudolentemente il patrimonio immobiliare per sottrarlo alle procedure di riscossione, eludendo così il pagamento delle imposte.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).