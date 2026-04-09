Cronaca

Inseguimento da film in viale Regione: senza patente e assicurazione si schianta contro un muro

di Edoardo Gentile - 09 Apr 2026





Un uomo di 37 anni è stato arrestato dopo una folle corsa tra le auto. A bordo anche il fratello minorenne, rimasto ferito. Il comandante Colucciello: “In due ore scoperte 250 auto irregolari”.

Sfrecciava lungo una delle arterie più trafficate della città, ma il suo passaggio non è sfuggito agli occhi elettronici della Polizia Municipale. Un palermitano di 37 anni è stato arrestato dopo un pericoloso inseguimento terminato con un violento impatto contro il muro di cinta di un centro commerciale in viale Regione Siciliana. L’uomo, che viaggiava a bordo di una Ford Fiesta azzurra, è finito in manette in applicazione del nuovo decreto sicurezza 2026.

La tecnologia “Lince” e la fuga disperata

Tutto è iniziato quando l’apparecchiatura “Lince Traffic” ha lanciato l’allarme: la targa del veicolo, che procedeva in direzione Trapani, risultava priva di copertura assicurativa. Alla vista della paletta degli agenti, il conducente invece di accostare ha premuto sull’acceleratore.

Ne è nato un inseguimento ad alta tensione, caratterizzato da manovre repentine e sorpassi azzardati che hanno messo a serio rischio l’incolumità degli altri automobilisti. La corsa disperata si è interrotta bruscamente sulla rampa d’accesso di un’area commerciale, dove la vettura si è schiantata contro il muro perimetrale.

Una vita al volante senza aver mai preso la patente

Oltre alla mancanza dell’assicurazione, i controlli successivi allo schianto hanno rivelato una verità paradossale: il 37enne non aveva mai conseguito la patente di guida, nonostante pare guidasse abitualmente sin dal compimento della maggiore età.

A bordo dell’auto, oltre a un conoscente, era presente anche il fratello diciassettenne del conducente. Il ragazzo ha riportato lesioni al volto ed è stato trasportato in ospedale, dove è stato dimesso con una prognosi di 7 giorni. Per il guidatore sono invece scattati gli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo, mentre l’auto è stata sequestrata e sarà destinata alla confisca.

I numeri dello scandalo: 250 auto irregolari in due ore

L’episodio dell’arresto è solo la punta dell’iceberg di una situazione di diffusa illegalità stradale. Il comandante della polizia municipale, Angelo Colucciello, ha fornito dati impressionanti sull’attività di controllo svolta nella stessa mattinata.

“In appena due ore di operatività prima che scattasse l’arresto — ha dichiarato il comandante — i nostri agenti hanno individuato ben 223 veicoli non revisionati, 38 dei quali erano anche privi di assicurazione”.

Numeri che fotografano una realtà preoccupante sulla sicurezza delle strade cittadine e che spingono il comando di via Dogali a intensificare ulteriormente l’uso delle tecnologie di rilevamento automatico per stanare chi circola senza i requisiti minimi di legge.